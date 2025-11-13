Jacarta – Introduzca el nombre Heimir Hallgrímsson en la lista de candidatos a nuevos entrenadores Selección Nacional de Indonesia comenzó a ser ampliamente discutido. El seleccionador islandés sería una de las opciones en la mira PSSI para sustituir a Patrick Kluivert.

Esto surgió debido a la permanencia de Hallgrimsson en la selección nacional. Irlanda finalizará este mes, coincidiendo con la finalización de su viaje de clasificación copa del mundo 2026.

Sin embargo, en medio de estos rumores, la reputación de Hallgrimsson quedó bajo escrutinio después de que volvieron a surgir duras críticas del público y los medios irlandeses. Varios informes ilustran que su desempeño al frente del equipo no ha cumplido con las expectativas.

Fuente: VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Informes de los medios islandeses, ViseraEsto demuestra que mucha gente en Irlanda piensa que Hallgrimsson no comprende el carácter y las capacidades de sus jugadores, a pesar de que lleva más de 15 meses en el puesto de entrenador. La crítica más destacada provino del ex entrenador de la selección irlandesa, Brian Kerr, que estuvo en el cargo entre 2003 y 2005.

Kerr destacó la costumbre de Hallgrimsson de rotar mucho entre partidos. «Es difícil para los jugadores construir conexiones y patrones de juego cuando la composición del equipo siempre está cambiando. Ha utilizado más de 23 o 24 jugadores, eso es una señal de que todavía no los conoce», dijo.

También consideró inconsistentes las decisiones de selección de jugadores de Hallgrimsson. «Esto demuestra que el entrenador no sabe realmente quiénes son sus mejores jugadores», añadió.

Desde que fue designado para reemplazar a Stephen Kenny, se espera que Hallgrimsson aporte nueva energía a un equipo que ha estado ausente de la Copa del Mundo desde 2002. Sin embargo, se considera que el desempeño de Irlanda hasta ahora no ha mostrado ninguna mejora significativa.

La leyenda irlandesa de la línea defensiva, Richard Dunne, cree que el juego del equipo carece de creatividad.

«No había verdadera calidad en el campo. Era como esperar la suerte, esperar una oportunidad, esperar anotar. No fue un partido convincente», dijo Dunne.