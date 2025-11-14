Al elogiar el programa de autosuficiencia alimentaria de Prabowo, Titiek Soeharto enfatiza el fortalecimiento de la resiliencia nacional

Jacarta – Comisión IV La RPD RI expresó su reconocimiento por los logros estratégicos del sector alimentario en el primer año de la administración del Presidente Prabowo Subianto. Esto se puede comprobar en varios indicadores que muestran aumentos significativos tanto en términos de producción como de bienestar. agricultorestabilidad de la oferta y reforma de la gobernanza alimentaria nacional.

Presidente de la Comisión IV Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) destacó que este logro es el resultado de una política gubernamental coherente que desde octubre de 2024 ha establecido la autosuficiencia alimentaria. Especialmente el arroz, el maíz y los productos básicos estratégicos como prioridades nacionales.

También destacó los datos publicados por BPS de que el gobierno logrará detener completamente las importaciones de arroz para 2025, un logro importante considerando que en 2023-2024 las importaciones acumuladas de arroz alcanzarán más de 7,5 millones de toneladas.

«Esta medida tiene impactos económicos, sociales, de seguridad nacional y medioambientales mensurables y significativos», afirmó Titiek, citado en su declaración del viernes 14 de noviembre de 2025.

La Agencia Central de Estadísticas (BPS) señaló que se estima que la producción de arroz de enero a diciembre de 2025 alcanzará los 34,77 millones de toneladas, un aumento de 4,15 millones de toneladas o 13,54 por ciento en comparación con 2024. La RPD evalúa que este logro es el resultado de la cooperación mutua de los agricultores y el apoyo político del gobierno al sector alimentario a través de la provisión de instalaciones, el acceso a la tecnología y una mejor gestión de la producción.

Los indicadores de bienestar de los agricultores también muestran mejoras significativas. El tipo de cambio de los agricultores (NTP) para los alimentos alcanzó 124,36, superando el objetivo del gobierno de 110. El presidente de la Comisión 4 consideró esta cifra como evidencia de que la política estatal proporciona un mejor espacio económico para los agricultores y los alienta a ser más productivos y competitivos.



El momento de Prabowo para probar el tractor nacional de granero de alimentos en Merauke Foto : VIVA | Ahmad Farhan Faris

Además, Titiek Soeharto también valoró el éxito del gobierno en el mantenimiento de la estabilidad de las reservas nacionales de alimentos. La resiliencia de esta población es el principal apoyo para la estabilidad nacional, especialmente en medio de la incertidumbre económica y la crisis alimentaria mundial.

Otro jefe de la Comisión IV, Alex Indra Lukman, consideró como un paso estratégico la reforma de la distribución de fertilizantes llevada a cabo por el gobierno. La simplificación de los canales de distribución, acompañada de una reducción del 20% en los precios de los fertilizantes, ha reducido los costos de producción de los agricultores y ha fortalecido la dirección del desarrollo agrícola sostenible. El gobierno muestra un apoyo constante a los pequeños y medianos agricultores.

El gobierno fija el HPP para los cereales en 6.500 IDR/kg con una garantía de compra por parte del Estado. Con esta política, Bulog tiene las mayores reservas de arroz de la historia y garantiza pagos oportunos a los agricultores. Consideró que esta política era eficaz para acabar con la práctica de la dependencia de los agricultores de los intermediarios y fortalecer la posición negociadora de los agricultores en el mercado. (Hormiga)