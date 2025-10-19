Al desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la seguridad de Yakarta, la policía de Priok ofrece tarjeta SIM gratuita para Ojol

Jacarta – Policía Puerto de Tanjung Priok y guardia de seguridad SIM La Unidad de Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, en colaboración con Telkomsel CSR, está ofreciendo un servicio de extensión SIM gratuito para mototaxis en línea (mototaxi), el viernes 17 de octubre de 2025, en el vestíbulo de la policía del puerto de Tanjung Priok.

Esta actividad es parte del programa y las órdenes del Jefe de Policía de Metro Jaya que tienen como objetivo apoyar la movilidad de los mototaxis en línea como una parte importante del sector del transporte comunitario urbano.

La actividad comenzó entre las 13.00 y las 17.00 horas y se desarrolló sin problemas, de manera ordenada y recibió una respuesta positiva de los participantes. Un total de 24 personas. conductor Se registra que los mototaxis en línea reciben servicios gratuitos de extensión de SIM.

Recibieron una extensión SIM gratuita porque desempeñaron un papel activo en la vigilancia de Yakarta, especialmente en la zona del puerto de Tanjung Priok y proporcionaron información importante sobre la seguridad social y el orden en el norte de Yakarta, lo que realmente ayudó al trabajo de la policía, especialmente a la policía del puerto de Tanjung Priok.

Mansur, uno de los representantes de Potmas Ojol Kamtibmas, expresó su gratitud por la asistencia gratuita de extensión de SIM por parte de la policía portuaria de Tanjung Priok.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, dijo que esta actividad era una forma concreta de la presencia de la policía para brindar el mejor servicio a la comunidad.

«Esperamos que esta actividad pueda proporcionar beneficios directos a los mototaxis en línea que están a la vanguardia de los servicios de transporte público. Esta es también una forma de nuestro agradecimiento a quienes han ayudado a la movilidad de los ciudadanos todos los días», dijo Tobing.