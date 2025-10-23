Al desarrollar el ecosistema de inteligencia artificial, Telkom establece una colaboración estratégica con la Universidad Yogyakarta Muhammadiyah

Yogyakarta, VIVA – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) colabora con la Universidad Muhammadiyah de Yogyakarta (UMY) para hacer realidad su compromiso de aumentar el talento digital indonesio en el dominio del campo de la tecnología de inteligencia artificial (IA) a través del evento «Digistar Connect: Construyendo 113.000 talentos de IA de próxima generación para el futuro de Indonesia» que se celebró en la Universidad Muhammadiyah de Yogyakarta (UMY) Jueves (23/10/2025).

Este evento es parte del evento Digistar Connect y es una forma de implementación del pilar del Centro de Excelencia de IA (AI CoE), a saber, AI Campus. La colaboración con los campus es una forma de iniciación a producir talentos digitales expertos en el campo de la inteligencia artificial (IA) a través de la investigación y el desarrollo del talento digital.

El director presidente de Telkom, Dian Siswarini, en el evento Digistar Connect en la UMY, Yogyakarta

A este evento asistieron el Director Principal de Telkom, Dian Siswarini, el Canciller de la UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc y el Jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Boniface Wahyu Pudjianto. Esta colaboración es un paso estratégico y tiene como objetivo producir talentos avanzados que no sólo puedan utilizar la IA, sino que también puedan crear su propia tecnología de IA, reducir la dependencia de productos extranjeros y aumentar la competitividad de la nación indonesia.

«Como país grande, Indonesia realmente necesita mucho talento digital que entienda la tecnología de IA. Esta colaboración entre Telkom y el Campus UMY está en línea con el objetivo del gobierno de producir talento digital superior. De modo que en el futuro Indonesia no sólo sea un mercado para la tecnología de IA, sino que también pueda convertirse en un país que pueda desarrollar tecnología de IA», dijo Dian Siswarini en su presentación durante una conferencia pública frente a cientos de personas en Yogyakarta. Estudiantes de la Universidad Muhammadiyah (UMY).

Además, esta colaboración entre Telkom y la Universidad Muhammadiyah de Yogyakarta (UMY) está en línea con el pilar del Centro de Excelencia (CoE) de IA que ha implementado Telkom. El Centro de Excelencia de IA es uno de los productos de Telkom Solution, que es un gran paraguas para reunir investigación, talento, infraestructura y casos de uso en un ecosistema colaborativo con varias partes interesadas para fomentar la aceleración de la IA en Indonesia.

El Centro de Excelencia de IA se basa en cuatro pilares principales: en primer lugar, AI Campus, que es un espacio de colaboración entre los campus y la industria para fortalecer el plan de estudios y la capacidad del talento; en segundo lugar, AI Playground, que es un laboratorio de exploración donde los estudiantes e investigadores pueden probar varios modelos de IA de forma segura y responsable; en tercer lugar, AI Connect, que es un puente para que los profesionales y las empresas compartan las mejores prácticas y aceleren la innovación. En cuarto lugar, AI Hub es un lugar para demostrar valor, donde se han desarrollado más de 50 pruebas de concepto para resolver problemas industriales. Esta colaboración en sí misma es una manifestación concreta del pilar AI Campus, que incluye colaboración en investigación y desarrollo con universidades junto con la creación de un plan de estudios de aprendizaje de IA. Con AI CoE, Telkom espera conectar los campus, la industria y el gobierno para producir una generación de IA que esté lista para trabajar y sea globalmente competitiva.