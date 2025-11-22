Al derrotar al Dewa United, Persib Bandung se queda con Persija y Borneo en la clasificación de la Superliga 2025-2026

Yakarta, VIVA – persib Bandung refuerza la máxima competición Superliga 2025-2026 después de vencer al Dewa United por un estrecho marcador de 1-0 en el partido número 13 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el viernes 21 de noviembre de 2025 por la noche.

El único gol de Maung Bandung lo marcó Andrew Jung mediante un tiro penal en el minuto 62. Se concedió un penalti después de que el defensa del Dewa United, Nick Kuipers, cometiera una falta sobre Uiliiam Barros en el área prohibida.

Esta victoria permitió al Persib ampliar su tendencia positiva con cuatro victorias consecutivas en la Superliga. En combinación con la Liga de Campeones AFC Dos (ACL 2), la flota de Bojan Hodak ha registrado siete victorias consecutivas en todas las competiciones.

Tres puntos adicionales llevaron a Persib al tercer lugar clasificación mientras acumula 22 puntos en 10 partidos. Persib ahora está cada vez más cerca persia Yakarta ocupa el segundo lugar con 26 puntos en 12 partidos. Persija venció previamente a Persik Kediri por 3-1 en el Manahan Stadium Solo, el jueves 20 de noviembre de 2025.

El Borneo FC sigue firmemente en lo más alto de la clasificación con 30 puntos en 10 partidos y está invicto esta temporada. Pesut Etam solo jugará su partido de la semana 13 contra el Madura United el sábado 22 de noviembre de 2025.

Con Persib, Malut United ocupa el cuarto lugar en la clasificación con 20 puntos en 10 partidos.

Con la diferencia de puntos cada vez más estrecha, se prevé que la competencia por la cima de la clasificación se intensificará hacia el final de la temporada.

Clasificación provisional de la Superliga 2025-2026 Semana 13

Pusamania Borneo – 30 puntos (10 partidos, 10 victorias, 0 empates, 0 derrotas, diferencia de goles +19) Persija Jakarta – 26 puntos (12 partidos, 8 victorias, 2 empates, 2 derrotas, diferencia de goles +13) Persib Bandung – 22 puntos (10 partidos, 7 victorias, 1 empate, 2 derrotas, diferencia de goles +9) Malut United – 20 puntos (10 partidos, 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas, diferencia de goles +7)