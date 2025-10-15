Al demostrar la calidad del servicio, BRI gana otro premio en el evento sobre el mejor centro de contacto de Indonesia de 2025

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ha logrado una vez más un logro orgulloso al ganar el primer finalista en el evento de premios al Mejor Centro de Contacto de Indonesia (Por confirmar) 2025 organizado por la Asociación de Centros de Contacto de Indonesia (icca). Este logro confirma el compromiso BRI en brindar los mejores servicios de Contact Center y transformarnos constantemente para brindar servicios modernos, innovadores y orientados a la satisfacción del cliente.

TBCCI es un prestigioso evento anual de premios celebrado por ICCA desde 2007 y se ha convertido en un referente de la calidad de los servicios de Contact Center en Indonesia. A este concurso asistieron varias empresas de diversos sectores. A través de una evaluación rigurosa por parte de profesionales nacionales e internacionales, TBCCI evalúa la calidad de los servicios del Contact Center desde varios aspectos, desde la innovación digital, la contribución empresarial, la experiencia del cliente hasta el compromiso de los empleados.

En 2025, al TBCCI asistirán 57 empresas con un total de 731 participantes compitiendo en las categorías corporativa, trabajo en equipo e individual. A partir de un largo y competitivo proceso de selección, BRI logró alcanzar el primer puesto con 43 medallas, de las cuales 12 de platino, 15 de oro, 10 de plata y 6 de bronce, un aumento significativo en comparación con los logros del año anterior, donde BRI quedó en el cuarto puesto con 22 medallas. Este logro en TBCCI 2025 se suma a la larga lista de premios que BRI ha logrado a nivel nacional e internacional.

El director de operaciones de la BRI, Hakim Putratama, expresó su orgullo por este premio. «El premio TBCCI 2025 es una clara evidencia del arduo trabajo y la dedicación de la gente de BRILian para brindar el mejor servicio a todos los clientes. Este logro también refleja la transformación digital cada vez más fuerte de BRI y es capaz de brindar servicios rápidos, precisos y adaptables de acuerdo con las necesidades de las personas», dijo.

A través de varios canales de servicio integrados, BRI Contact Center siempre está presente como vanguardia en la prestación de soluciones bancarias para la comunidad. A través de la innovación digital, BRI brinda servicios que no solo son de fácil acceso, sino también relevantes para la vida diaria de los clientes. Una de las innovaciones de BRI es la Asistente Virtual Sabrina a través de WhatsApp 0812 1214 017, que puede atender a los clientes en los idiomas cotidianos y regionales. Con el apoyo de esta tecnología, los clientes pueden satisfacer diversas necesidades que van desde información de productos, consulta de saldos, seguimiento del estado de quejas y otros servicios bancarios a través de la aplicación BRImo.