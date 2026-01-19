Al demostrar con éxito que el certificado de matrimonio de Roby Tremonti era falso, Aurelie Moeremans aparentemente ayudó con esta figura

Bogor, VIVA – Historias del pasado Aurelie Moeremans todavía se está explorando después de publicar el libro Broken Strings. Estas memorias descubren la amarga experiencia de Aurelie como víctima de manipulación infantil y violencia sexual por parte de una figura a la que disfrazó de Bobby. Aunque el nombre no está claramente indicado, el público está ocupado asociando esta figura con Roby Tremonti.

Esta especulación se fortaleció porque Roby Tremonti afirmó anteriormente haberse casado con Aurelie en 2011. De hecho, a menudo muestra el certificado de matrimonio como prueba al público. Sin embargo, esta afirmación fue inmediatamente rechazada por Aurelie, quien destacó que el matrimonio nunca fue válido. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En Broken Strings, Aurelie revela que fue obligada a contraer matrimonio y atrapada en una procesión que nunca quiso. Además, dijo que los documentos matrimoniales que Roby había estado mostrando eran falsos. Para demostrarlo, Aurelia recorrió un largo camino a través de las instituciones eclesiásticas.

A través de su canal personal de YouTube, Aurelie contó cómo llegó a la catedral de Bogor y conoció en persona al padre Driyanto. Aurelia le revela al sacerdote toda la serie de acontecimientos que vivió desde el principio.

«Fui a la catedral de Bogor, conocí al padre Driyanto, fue muy amable, le conté todo de la A a la Z sobre mi caso anterior. Me quejé con él de que una de las iglesias de Cibinong estaba emitiendo certificados de matrimonio en la iglesia que sabía que eran falsos, sabía que era un juego del sacerdote y esa persona», explicó Aurelie en su cuenta de YouTube, citada el lunes 18 de enero de 2026.

Sin detenerse allí, Aurelie y el padre Driyanto fueron a la iglesia de Cibinong donde se decía que había emitido el certificado de matrimonio. En ese lugar se reunieron directamente con el sacerdote cuyo nombre figuraba en el documento de matrimonio en cuestión.

Luego de realizar una investigación y un examen, el sacerdote finalmente admitió que el certificado de matrimonio reclamado por Roby Tremonti no era válido. De hecho, la iglesia se disculpó directamente con Aurelie.

«Finalmente llegamos al cura, llegamos a la iglesia y nos reunimos con el cura y él se disculpó y admitió que la carta que había emitido no era cierta, no era válida, al final el cura se disculpó, no sabía que sus hombres podían hacer algo así», explicó Aurelie.