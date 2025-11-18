Al demandar a su marido por divorcio en un tribunal de distrito, la religión de Marissa Anita está en el centro de atención

Yakarta, VIVA – Actriz senior y periodista marisa anita nuevamente se robó la atención del público después de que surgiera al público la noticia de su divorcio de su esposo, Andrew Tigg.

Después de 17 años de construir una familia, Marissa solicitó oficialmente el divorcio en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, un paso que inmediatamente planteó grandes interrogantes sobre los motivos de la separación de la pareja, que desde hacía tiempo se sabía que era armoniosa. ¡Vamos, desplázate más!

Desde que se casaron en 2008, Marissa Anita y Andrew Tigg casi nunca se han visto afectados por problemas indirectos. Los dos a menudo parecen compactos y se dice que son una pareja que está lejos de ser sensacional.

Sin embargo, esta calma cambió después de que Marissa registrara su demanda de divorcio el 12 de noviembre de 2025. El Tribunal de Distrito Central de Yakarta confirmó la recepción del expediente de solicitud y fijó el proceso de mediación como etapa inicial.

Según las normas, a esta pareja se le concede un plazo de 30 días para someterse a la mediación. Si no se encuentran puntos en común, el juicio continuará examinando el caso principal. El público está a la espera de la evolución del juicio inicial, previsto para el 19 de noviembre de 2025.

Sin embargo, no sólo el tema del divorcio está en el centro de atención. La decisión de Marissa de demandar el divorcio pasó por el Tribunal de Distrito, no por el Tribunal. Religióndesató nuevas especulaciones sobre la religión que profesa el actor de la película Perempuan Tanah Jahanam.

Hasta ahora, se sabe que Marissa es muy reservada sobre su vida personal. Ni siquiera tiene una cuenta en las redes sociales, por lo que casi nunca se revela información sobre sus creencias.

En medio de las discusiones sobre el divorcio, el público vuelve a mirar la carrera y la vida personal de Marissa Anita. Nacido el 29 de marzo de 1983, tiene antecedentes familiares con sangre Minang por parte de su madre y sangre javanesa-china por parte de su padre.

Marissa es la hija mediana de tres hijos y la única niña de la familia. Desde pequeño ha sido claro su interés por los idiomas y el mundo de la interpretación.

En el mundo de la educación, Marissa se caracteriza por tener una sólida trayectoria académica. Realizó su educación primaria en Surabaya y continuó su educación secundaria en Yakarta.

En 2001, ingresó a la Universidad Atma Jaya, Yakarta, con especialización en Educación Inglesa y se graduó en 2005. Sus excelentes habilidades en inglés lo llevaron a convertirse en un respetado presentador de noticias en inglés.