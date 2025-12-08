Al dejar Honda, Márquez admite un paso loco que hizo que su carrera volviera a vivir

VIVA – Marc Márquez recordando una de las decisiones más importantes de su vida: dejar Honda Repsol y eligió unirse al equipo satélite Gresini Racing. La decisión tomada a finales de 2023 no sólo revolucionó el paddock Moto GPpero también cambió por completo la carrera del nueve veces campeón del mundo.

Márquez, que ganó seis títulos de MotoGP con Honda, admitió que se encontraba en su punto más bajo en ese momento. Las repetidas lesiones, una bicicleta cada vez menos competitiva y años de frustración significaron que tuvo que elegir entre mantener el rumbo por lealtad o correr grandes riesgos para volver a ganar.

«Este es un momento súper difícil, sobre todo porque quiero volver a ganar», dijo Márquez en una entrevista con TNT Sports, recordando el punto de inflexión en su carrera.

La prioridad de Honda sigue siendo, pero la realidad dice otra cosa

Márquez explicó que en realidad quería seguir compitiendo para Honda, el fabricante que ha sido su casa desde su debut en MotoGP.

El piloto Repsol Honda, Marc Márquez

«Quiero volver a ganar con Honda, esa es mi principal prioridad», dijo Márquez.

Sin embargo, no negó que el mundo del motociclismo es una combinación compleja de motos, equipos y corredores. Después de muchos años, las motos Honda siguen rezagadas ducatiLa paciencia de Márquez finalmente llegó a su límite.

«Estamos en un deporte que no se trata sólo de la moto, no sólo del equipo, y no sólo del ciclista. Es una combinación de todo. El tiempo corre».

Lo que hizo aún más difícil la decisión: tuvo que dejar a los mecánicos, técnicos y patrocinadores que habían trabajado con él durante años.

«Fue una decisión súper difícil porque sé que hay mucha gente afectada. Pero esta es mi vida, esta es mi carrera», afirmó.

Dejando Honda, Gresini toma un nuevo camino

Márquez finalmente optó por un paso extremo: salir de su contrato y unirse a Gresini Racing en 2024, sin siquiera recibir pago para salir de una situación de estancamiento. Corrió con la versión del año anterior de la motocicleta Ducati, pero esa decisión imprudente en realidad se convirtió en un punto de despertar.

En dos temporadas, Márquez logró ganar 14 carreras y, en 2025, volvió a convertirse en campeón del mundo de MotoGP: su séptimo título en la categoría reina, al tiempo que se consolidaba como el piloto más exitoso de la era moderna de MotoGP.