Al decir Navidad, ¿Omara Esteghlal tiene una religión diferente a la de Prilly Latuconsina?

Jacarta – Joven actor armario esteghlal Se convirtió en el centro de atención del público después de que su carga en la celebración del 25 de diciembre de 2025 atrajera la atención de los internautas.

A través de su cuenta de redes sociales, el actor de la película Budi Pekerti compartió un retrato de unión con su familia, mientras transmitía saludos de Feliz Navidad a quienes celebraban. ¡Vamos, desplázate más!

«¡¡Nosotros, como familia, queremos desearles una Feliz Navidad!! Que la felicidad, las bendiciones, la generosidad, la paz y el amor sean abundantes para todos nosotros. Que 2026 sea un año lleno de amor y compasión», escribió en Instagram, citado el domingo 28 de diciembre de 2025.

En la foto subida, se ve a Omara Esteghlal posando en una sala familiar con sus padres y su hermana.

Todos los miembros de la familia lucieron armoniosos con blusas blancas y pantalones marrones, dando una impresión cálida en este día festivo.

Sin embargo, la carga en realidad provocó una gran especulación entre los internautas. Algunos partidos cuestionaron la religión de Omara porque ella daba felicitaciones navideñas.

Incluso su relación romántica con una actriz. Prilly Latuconsina También fue arrastrado a acusaciones de que estaban en una relación interreligiosa.

«Después de todo, Omara es cristiana», comentó un internauta.

«¿Diferentes religiones (y Prilly)?» dijo otro internauta.

«Bueno, resulta que hay diferentes religiones», añadió el internauta.

No pocos comentarios negativos fueron dirigidos a Omara y su familia sólo por transmitir palabras de tolerancia en una festividad cristiana.

Ante esto, Omara Esteghlal no se quedó callada. Respondió a los comentarios de los internautas, aunque no dio una explicación directa sobre sus creencias.

«Todos los humanos estamos obligados a tolerar y respetar. Lo que está prohibido es la blasfemia y el juicio, somos humanos, no dioses», enfatizó.

Omara incluso dio una respuesta satírica a una sugerencia de los internautas respecto a la decoración navideña.

«Pero gracias por la idea, ¡estoy seguro de que serás recompensado con una buena idea! ¡A continuación, usa adornos para el árbol de Navidad, porque fue idea tuya, hermano! ¡Tu idea para Navidad es genial, hermano!» dijo.

Independientemente de los pros y los contras que surjan, se sabe que Omara abrazó el Islam desde la infancia. Proviene de una familia de ascendencia acehnese y se dice que nació en Banda Aceh el 10 de agosto de 1999. El nombre de su madre es Diana Dewi, mientras que también tiene una hermana menor llamada Winona Obaidia.