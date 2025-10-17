Al decir feliz 74 cumpleaños, Gibran desea a Prabowo salud y fuerza para liderar Indonesia

Jacarta – Vicepresidente de la República de Indonesia Gibran Rakabuming Raka transmitir felicitaciones cumpleaños al presidente Prabowo Subianto cuyo cumpleaños es hoy.

Estas declaraciones fueron transmitidas a través de su cuenta oficial de redes sociales y estuvieron acompañadas de oraciones por la salud y bendiciones para el presidente en el liderazgo de Indonesia.

«Feliz cumpleaños al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto», escribió el vicepresidente en su carga en Yakarta el viernes, que también iba acompañada de fotografías de las actividades estatales con el presidente.

El vicepresidente Gibran da la bienvenida a la llegada de Prabowo al aeropuerto Halim Perdanakusumah

El hijo mayor del Presidente Joko Widodo también rezó para que el Presidente Prabowo siempre reciba fuerza y ​​orientación para llevar a cabo su gran mandato como Jefe de Estado.

«Que siempre seas bendecido con salud, fuerza y ​​bendiciones para guiar a la nación hacia una Indonesia desarrollada y soberana», dijo.

La publicación recibió una respuesta positiva de los usuarios de las redes sociales que valoraron la relación. entre El Presidente y el Vicepresidente han trabajado en armonía desde el comienzo de su reinado.

Muchos internautas también enviaron oraciones y saludos de cumpleaños al presidente Prabowo en la columna de comentarios.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, cumple hoy 74 años. Diversos saludos y oraciones llegaron de diversos grupos, desde figuras nacionales hasta jefes de ministerios e instituciones estatales.

Uno de los comentarios provino del vicepresidente de la RPD de RI, quien también es el presidente diario del Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. A través de su cuenta personal de Instagram, @sufmi_dasco, el viernes, Dasco compartió un breve video que contiene imágenes de su tiempo junto a Prabowo en varias ocasiones.

«Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo. Enviamos nuestras mejores oraciones en su lucha por su amada nación y país», escribió Dasco en su carga.

Además de Dasco, varios ministerios e instituciones estatales, junto con sus líderes, también transmitieron oficialmente felicitaciones como una forma de respeto y oración por el liderazgo continuo del presidente Prabowo. (Hormiga)