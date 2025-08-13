Al darse cuenta de la aldea de Hajj Ri en Tierra Santa, los jefes y se fue a la Meca

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo (CEO) Danantara, Rosan RoeslaniActualmente el medio salir el Makkah, Arabia SauditaPara hacer un seguimiento del plan de desarrollo Pueblo del hajj indonesio en la tierra santa.

A través de las cargas en Instagram @Rosanroeslani, el jefe y el Antara dijeron que su partida a La Meca era parte de un esfuerzo por realizar los deberes y el mandato del presidente Prabowo.

«Esto está en el contexto de un viaje a Jeddah, y Dios dispuesto a Makkah, para la noble tarea del presidente», dijo Rosan en su video cargado en Instagram @Rosanroeslani, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

CEO y Antara, Rosan Roeslani y presidente Prabowo Subianto

«Es decir, darse cuenta de las esperanzas e ideales de la gente indonesia de tener una aldea de Hajj en La Meca», dijo.

También esperaba y solicitó el apoyo de la gente de Indonesia, para que los esfuerzos del gobierno para realizar la aldea del Hajj en La Meca para los peregrinos indonesios realmente pudieran realizarse.

«Esperemos que esta noble esperanza, este noble ideales, pueda correr y ser realizado. Por favor, reza por su bendición», dijo.

Se sabe que anteriormente Rosan también había revelado el plan del gobierno indonesio para comprar 8 parcelas de la superficie de 16-80 hectáreas (HA) en Makkah, Arabia Saudita.

La ubicación es de 400 metros a 2.5 km alrededor de la Gran Mezquita, que luego será destinada como una aldea de peregrinos para los peregrinos del país. Rosan explicó que en este momento el gobierno indonesio todavía estaba esperando cambios en la ley de Arabia Saudita, para que los partidos extranjeros también pudieran tener tierras en Makkah.

«Primero tengo que comprarlo, y estamos esperando cambios en la ley para que las partes extranjeras puedan tener», dijo.