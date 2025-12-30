Al dar la bienvenida al Año Nuevo, tvOne celebra «Indonesia Dhikr» con Ustaz Abdul Somad en Bekasi

VIVA – Para recibir el nuevo año con espíritu de paz y religión, tvuno como medio de comunicación nacional, nuevamente llamando la atención»dhikr indonesio«. Este evento, que tendrá lugar en la Mezquita Izzatul Islam, Grand Wisata, Tambun, Bekasi, se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 20.00 WIB.

Lea también: Sportstyle: un programa interesante para los amantes de los deportes y el estilo de vida elegante que se transmite en tvOne



El «Indonesia Berdhikr» de este año fue especial con la presencia de dos grandes figuras ulama, Ustaz Abdul Somad (UAS) y Ustaz Abdurrahman Djaelani. Se espera que esta colaboración pueda proporcionar una limpieza espiritual profunda, así como invitar al público a realizar muhasabah (autoevaluación) sobre los logros en 2025.

«Si Dios quiere, Indonesia Berdhikr puede ser una alternativa positiva para las personas que quieran pasar la Nochevieja con actividades más significativas». Dijo Agung Styanto, productor de tvOne.

Lea también: MDIA registra un beneficio operativo de 60,8 mil millones de IDR en el semestre I-2025, el EBITDA alcanza el 93 por ciento



«Indonesia Berdhikr» es una forma del compromiso de tvOne de ofrecer programas que sean informativos y edificantes para el público en el momento del Año Nuevo.

«Invitamos al público en general a asistir directamente y amenizar esta actividad en el lugar manteniendo el orden». Agung continuó.

Lea también: Celebre el Día de la Independencia de Indonesia a través del Dhikr Nacional, tvOne presenta «Nusantara Berdhikr» en la ciudad de Bekasi



Para las personas que no pueden asistir en persona, tvOne ofrece varios canales de acceso para que aún puedan ver Indonesia Berdhikr. Mire Indonesia Do Dhikr en la pantalla tvOne en los canales 34 UHF Jakarta, 35 UHF Palembang, 32 UHF Surabaya, 42 UHF Denpasar y Banjarmasin, 38 UHF Bandung, 39 UHF Semarang, 35 UHF Yogyakarta y Solo o transmisión en vivo en www.tvonenews.com/live?s=tvone.