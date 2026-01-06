Al convertirse en el más transitado, el aeropuerto de Soetta atiende a 3,5 millones de pasajeros en Nataru 2025-2026

Jacarta – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) informó que Aeropuerto Soekarno-Hatta Internacional (soetta), Tangerang, Bantén, tiene atender 3,5 millones pasajero aeronave durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo o nataru 2025-2026.

El director principal de InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, dijo que con un número de servicios que alcanza los 3,5 millones, esto convierte al aeropuerto de Soetta en el aeropuerto más transitado a nivel nacional.

«Durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo, el aeropuerto Soekarno-Hatta Tangerang ha atendido a 3,5 millones de pasajeros con 23.000 vuelo«, dijo Pahlevi en su declaración del martes 6 de enero de 2026.

El ambiente de los pasajeros en la sala de espera nacional de la Terminal 3 del aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Dijo que, además del aeropuerto de Soetta, también hay otros aeropuertos que atienden a la mayor cantidad de pasajeros a nivel nacional. Entre ellos se encuentra el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai de Bali, que atiende a 1,4 millones de pasajeros con 9.000 vuelos.

Luego, el aeropuerto Juanda de Surabaya registró 863 mil pasajeros con seis mil vuelos, el aeropuerto Sultan Hasanuddin de Makassar tuvo 603 mil pasajeros con cuatro mil vuelos y el aeropuerto Kualanamu de Deli Serdang alcanzó 486 mil pasajeros con cuatro mil vuelos.

Sin embargo, cuando se acumulan los servicios del período de Navidad y Año Nuevo en su conjunto en los 37 aeropuertos gestionados por InJourney, se registra que han atendido a alrededor de 10,20 millones de pasajeros o relativamente lo mismo que en el período navideño de 2024-2025, que fue de alrededor de 10,24 millones de pasajeros.

«El mayor movimiento de pasajeros en el flujo de salida antes de Navidad se produjo el 24 de diciembre de 2025, es decir, 543 mil pasajeros, luego antes del Año Nuevo de 2026, el 28 de diciembre de 2025, hubo 531 mil pasajeros», dijo Pahlevi.

En tanto, el mayor flujo de retorno se produjo el 4 de enero de 2026, alcanzando casi 560 mil pasajeros. Para los movimientos de aeronaves durante la Navidad de 2025-2026, hay alrededor de 76 mil vuelos, incluidos alrededor de dos mil vuelos adicionales.

«La utilización de las franjas horarias o la disponibilidad de los horarios de salida y llegada de los vuelos en todos los aeropuertos acumulativamente en Nataru 2025/2026 casi alcanzó el 90 por ciento o más en comparación con Nataru 2024/2025, que fue del 84 por ciento», dijo.

El subdirector principal de InJourney Airports, Achmad Syahir, dijo que durante el período navideño de 2025-2026, varias iniciativas relacionadas con la experiencia del cliente se llevaron a cabo bien durante la temporada alta a fines del año pasado.

Estas iniciativas incluyen, entre otras cosas, un diseño temático de Nataru y actividades de experiencia del cliente (On Ground Activation) en la terminal de pasajeros del avión.