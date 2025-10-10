Al convertirse en agente de BRILink en las islas Mentawai, esta mujer brinda servicios financieros en medio de limitaciones

Jacarta – En presencia Agenbrilink Salón Aquila, la gente local puede hacer varias cosas. transacción finanzas sin la necesidad de desplazarse largas distancias hasta las sucursales. La distancia y la infraestructura limitada ya no son obstáculos para el acceso de la gente de la aldea de Sioban, distrito de Sipora del Sur, regencia de las Islas Mentawai, Sumatra Occidental. servicio bancario.

El propietario de Aquila Salon, Whoparia Butarbutar, admitió que estaba motivado para convertirse en socio de BRI porque quería facilitar el acceso a los servicios financieros a los residentes locales. Antes de que existiera AgenBRILink, la gente de Sioban Village tenía que viajar alrededor de dos horas hasta Tuapejat Village solo para ahorrar, transferir o realizar otras transacciones bancarias.

«Mi motivación para iniciar el negocio AgenBRILink fue que en Sioban Village la red de Internet aún no era estable. No había bancos ni cajeros automáticos, y las condiciones de las carreteras en ese momento también estaban dañadas. Por lo tanto, abrir AgenBRILink puede ayudar a las personas a acceder a los servicios bancarios, especialmente aquí hay muchos beneficiarios de asistencia social del gobierno», dijo la mujer de Padang.

Recordó que su lucha por disponer de «mini cajeros automáticos» en zonas remotas no fue fácil. Cuando abrió por primera vez el servicio AgenBRILink en marzo de 2021, la red 4G de su aldea no era estable, por lo que a menudo tenía que mudarse a otra aldea para realizar transacciones.

Luego, las condiciones cambiaron en agosto de 2021, cuando la red de Internet satelital (VSAT) proporcionada por BRIsat fortaleció aún más la conectividad del servicio AgenBRILink en áreas como Sioban. Desde entonces, las transacciones en AgenBRILink Aquila Salon se han realizado mucho más fluidamente y la comunidad local ha sentido cada vez más los beneficios.

Con el tiempo, una red cada vez más estable también fomenta la actividad económica local. El agente BRILink Aquila Salon es cada vez más conocido en el sur de Sipora. Al mismo tiempo, Whoparia también gestiona el negocio de agentes de expedición y colabora con varias tiendas locales para ofrecer transferencias, recargas de tokens, crédito y recarga construir un ecosistema empresarial que se refuerce mutuamente en la aldea.

«El impacto positivo es extraordinario. Además de aumentar los ingresos familiares, la existencia de AgenBRILink también abre nuevas oportunidades comerciales y de empleo y facilita que las personas accedan a servicios financieros sin tener que salir del pueblo», dijo Aparia.