Al convertir el negligé en moda elegante, la mipyme «Findmeera» guiada por BRI demuestra que las mujeres pueden empoderarse desde casa

Jacarta –Ser una mujer polivalente no es cosa fácil. Cada día hay tantos desafíos, dividir el tiempo entre familia y trabajo, mantener un equilibrio entre responsabilidades y sueños personales. Pero ahí es precisamente donde radica la fuerza de las mujeres: la capacidad de permanecer en pie, dar amor y al mismo tiempo generar cambios.

El éxito de Findmeera bajo la dirección de BRIncubator

Así lo demuestra Findy, la figura detrás de su nacimiento encontrarmeerauna marca local de ropa diaria que eleva el camisón de una simple prenda de hogar a un símbolo de elegancia y empoderamiento de la mujer. Aunque ha desempeñado varios papeles en su vida, Findy decide no detenerse. Ella convierte los desafíos en oportunidades, presentando trabajos que no solo son beneficiosos para ella, sino que también inspiran a otras mujeres y empoderan a quienes la rodean.

La pandemia de 2022 fue el punto de partida para el nacimiento de Findmeera. En medio de las limitaciones, muchas mujeres encuentran nuevas fortalezas, algunas comienzan a trabajar en el jardín, aprenden habilidades y crean trabajos que son útiles para otras personas.

«En ese momento todavía era una pandemia, muchas mujeres trabajaban desde casa. Necesitaban ropa que fuera cómoda, pero que aún pudiera usar fuera de casa con confianza», dijo Findy. A partir de ahí nació la idea de un camisón multifuncional: informal para llevar en casa, pero elegante para salir.

Findy es consciente del estigma que conllevan los negligés en Indonesia. «Los vestidos a menudo se pasan por alto, su posición no es la misma que la de otras prendas. Findmeera está aquí para responder a las necesidades de las mujeres activas que quieren ropa cómoda pero elegante», añadió.

Más que moda, Findmeera nació con una misión social. En un momento en el que muchos artesanos han perdido sus empleos, Findy involucra a los artesanos locales, especialmente a las mujeres, en el proceso de producción. Cada colección combina técnicas tradicionales como shibori, tie-dye y batik estampado con diseños de moda para el hogar relajados pero elegantes.

«Lo que diferencia a Findmeera es la calidad del material. Utilizamos fibra de madera natural certificada por OEKO-TEX® Standard 100, cada camisón y caftán de Findmeera no solo es hermoso, sino también seguro, fresco y agradable para la piel, incluso para los bebés. Con este concepto, Findmeera ha logrado elevar la wastera al escenario del estilo de vida moderno. Para que las madres puedan mantenerse activas y seguras sin preocuparse por la calidad», explicó Findy.