Al contribuir a los programas prioritarios del gobierno, se ayudará a los graduados del LPDP a conseguir empleo

Bogor, VIVA – Ministerio de Hacienda a través de Plt. Director Principal de la Institución Gestora de Fondos de Educación (LPDP), Sudarto enfatizó que su partido intentará ayudar a los becarios (premiados) y a sus graduados, para que puedan ser absorbidos inmediatamente por el mundo. mano de obra o industria.

Dijo que este paso era parte de los esfuerzos del LPDP para reformar el esquema de concesión de becas y la gestión de los adjudicatarios, de modo que pudiera trabajar en sinergia con programas prioritarios del gobierno.

Por lo tanto, Sudarto también admitió que su partido también colaboraría con los partidos de la industria, Danantara/BUMN, así como con los Ministerios/Instituciones (K/L), para utilizar talentos o ex alumnos del LPDP, por ejemplo a través de vínculos oficiales.

«Actualmente estamos hablando con muchas partes, para ofrecer desde el principio para graduado de «Este LPDP es para que pueda ser absorbido por la industria», dijo Sudarto en la reunión de medios ‘Revisión completa de la APBN 2026’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Plt. Director LPDP, Sudarto Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Según él, los beneficios de la beca LPDP serán más óptimos si los becarios, es decir, los premiados, puedan tener la oportunidad directa de ingresar a la industria después de completar su educación. Esto es lo que hará LPDP para que los futuros programas de becas puedan estar en línea con las necesidades de la industria.

«También estamos hablando con partes de la industria, incluidos Kadin, Danantara, BUMN, sobre cómo podemos utilizar y utilizar a los graduados del LPDP para que puedan ingresar a la industria, especialmente a las industrias estratégicas», dijo.

Sudarto enfatizó que este paso es una manifestación de la responsabilidad de la LPDP de crear un ecosistema estructurado, para que los egresados ​​de la LPDP puedan verdaderamente contribuir al país. Esto es a cambio de las oportunidades que brinda el Estado a los becarios, para que puedan cursar estudios superiores y luego contribuir al desarrollo del país.

«Les exigimos (a los egresados ​​del LPDP) que regresen a su tierra natal. Este no es un boleto gratuito para estudiar en el extranjero, pero es un boleto exclusivo para contribuir al desarrollo interno. Entonces, debemos preparar el ecosistema para que puedan estar más empoderados», dijo Sudarto.

Hasta la fecha, Sudarto asegura que casi todos los egresados ​​del LPDP tienen empleo. Donde, se registró que el número total de becarios del LPDP a través del Fondo Dotal para la Educación (DAP) llegó a 55 mil 814 personas, en el periodo 2013 al 30 de septiembre de 2025.