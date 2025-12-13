Al confiar en las dificultades de la vida después del matrimonio con Siri, Insanul Fahmi es etiquetado como Alay

Jacarta – Insanul Fahmimarido en serie de celebridades Inara RusliSe convirtió nuevamente en el centro de atención del público después de que su carga personal en Instagram Story recibiera reacciones encontradas por parte de los internautas.

Recientemente, compartió un artículo que contiene reflexiones sobre su desafiante pasado. Sin embargo, en lugar de generar simpatía, su efusión en realidad provocó desprecio y algunos internautas lo consideraron excesivo. ¡Vamos, desplázate más!

En la carga, Insanul habla de un viaje de vida que, según él, está lleno de burlas y juicios.

«Crecí a partir de insultos, no de elogios. De risas despectivas, no de apoyo. De días llenos de juicios sin pedir nunca una respuesta o explicación», dijo Insnaul Fahmi, citando la subida a Instagram @gosip_danu, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Describió que las diversas pruebas que enfrentó lo convirtieron en una persona más fuerte y creía que cada dificultad era parte del plan de Dios.

Además, Insanul enfatizó que intenta vivir su vida sin depender del juicio humano.

«No vivo de la validación humana. Vivo de lo que Dios ha ordenado. Del trabajo duro y de una visión que tal vez nunca comprendan», dijo.

Su efusión cerró con un principio al que se ha adherido todo este tiempo.

«Y desde el principio me he adherido a un principio: avanzar con o sin nadie», concluyó.

En lugar de generar simpatía, la reacción del público se convirtió en una ola de críticas. No pocos internautas dijeron que la historia de Insanul era demasiado dramática, sobre todo en medio de problemas domésticos y denuncias de una relación ilícita que arrastraba su nombre. Algunos comentarios incluso lo acusaron de buscar deliberadamente atención.

«El comportamiento de esta persona es como un tonto. Es realmente una travesura, Dios mío. Es como si pretendiera querer la poligamia», dijo un internauta.

Comentarios similares también fueron transmitidos por otros internautas que pensaron que el estilo de compartir era demasiado melodramático.

«Como un niño con el corazón roto. Las alcaparras muestran sangre, citas tristes jajaja. Sigue diciendo palabras constructivas y sabias. ¡Alay!» escribió otro.

El tema que involucra a Insanul e Inara Rusli se volvió cada vez más popular después de que Wardatina Mawa, la esposa legal de Insanul, los denunció a la policía. Los acusó de estar involucrados en infidelidad y adulterio, e incluso admitió tener imágenes de CCTV que mostraban momentos de la cercanía de la pareja.