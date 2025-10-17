Al comparar las economías de la era SBY y Jokowi, Purbaya destaca las fuentes impulsoras

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa, comparar crecimiento económico Indonesia en la era del sexto presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, y del séptimo presidente, Joko Widodo (Jokowi).

Lo expresó en el evento ‘1 año Prabowo-Gibran: Optimismo 8% de crecimiento económico’, que se celebró en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta.

Purbaya dijo, la era del crecimiento económico. SBY logró obtener un 6 por ciento, a pesar de que el desarrollo no fue tan agresivo como el del gobierno de Jokowi. Mientras tanto, durante la era Jokowi, el crecimiento económico estuvo en un nivel promedio del 5 por ciento.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Según él, la diferencia se debe a la fuente del motor económico, donde Jokowi se centra más en el gasto público mientras que SBY se centra más en el sector privado.

Por lo tanto, a través de su cargo esta vez como Ministro de Finanzas, Purbaya pretende mover ambos sectores simultáneamente y aspirar a un crecimiento económico del 6 por ciento.

Purbaya analizó anteriormente la tendencia de la presión económica en el rango de abril a agosto de 2025, que se observó principalmente en sectores reales. También cree que la gran manifestación de finales de agosto de 2025 fue provocada por presión económicaNo inestabilidad política.

«La gente inmediatamente sintió la presión sobre la economía. Cuando estaban molestos, salieron a las calles. Así que no fue una protesta porque la política estaba en caos, sino porque su economía estaba en problemas. Si no lo solucionamos rápidamente, las manifestaciones no se detendrán y tendremos dificultades para seguir adelante», dijo Purbaya, el jueves 16 de octubre de 2025.

Purbaya admitió que sus observaciones fueron la base de su decisión de colocar fondos gubernamentales o exceso de saldo presupuestario (SAL) por valor de 200 billones de rupias en el banco Himbara. A través de esta inyección de fondos, apunta al crecimiento económico impulsado por inyecciones de crédito en el sector real.

Purbaya dijo que el impacto de la política ya era visible, uno de los cuales se reflejaba en el dinero en circulación, también conocido como M0 o base monetaria, que había crecido hasta un nivel del 13,2 por ciento.

«¿Qué significa eso? Mi salida de dinero (del gobierno) ha aumentado significativamente la liquidez en nuestro sistema financiero. Monitorearé cómo se ve mes a mes. Si no es suficiente, agregaré más», dijo.