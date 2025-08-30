Al clasificar la demostración de Ricuh, Muhammadiyah pidió a la introspección del DPR que fuera sensible para escuchar las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – Liderazgo central Muhammadiyah Habló sobre olas acción masa lo que condujo al caos en varias regiones, incluida Yakarta.

La última tragedia reclamó las víctimas nombradas Affan kurniawantaxista de motocicleta en línea (ojol) asesinado por el auto de Rantis Brimob durante una manifestación que condujo al caos el jueves 28 de agosto de 2025.

En su declaración oficial, Muhammadiyah transmitió una profunda tristeza por la muerte de Affan. También rezan para que las familias de las víctimas obtengan fuerza y ​​enfaticen la importancia de la justicia para ser confirmadas.

«Esperamos que las víctimas que sufrieron lesiones en la manifestación se recuperen de inmediato. También nos empatizamos a los taxistas de motocicletas en línea (OJOL) que exigieron justicia para el afecto fallecido», escribió la declaración oficial de Muhammadiyah, citado el sábado 30 de agosto de 2025.

Muhammadiyah destacó las acciones represivas de la policía que fueron acusadas de excesiva al asegurar la acción. Apoyan el compromiso del Jefe de Policía Nacional, la policía general, Listyo Sigit Prabowo, para investigar a fondo este caso.

«El aparato de seguridad debe priorizar formas y enfoques persuasivos con diálogo y formas no violentas como una forma de actitudes policiales para la comunidad», dijo.

Además, también se recordó a las élites políticas y los funcionarios estatales que eran sensibles a las aspiraciones de la gente. El público, dijeron, necesitaba un ejemplo de los líderes, no solo una actitud que lastimó a la gente.

«Para que las élites políticas, los funcionarios estatales, los miembros legislativos y los responsables políticos sean más sensibles a las aspiraciones de las personas con comportamiento educado, simplicidad y alta atención para la comunidad. Pedimos a las élites políticas que sean más introspectadas, conducen introspección y no lastimen a las personas. El público necesita el ejemplo de sus líderes, especialmente los representantes de las personas que han sido dadas cinceramente», dijo.

Muhammadiyah también apeló al público, especialmente a los participantes de la acción, para no ser provocado fácilmente por problemas salvajes en las redes sociales. Alientan al público a mantener el orden y expresar sus opiniones pacíficamente.

Por otro lado, Muhammadiyah declaró que creía en el compromiso del presidente Prabowo Subianto para escuchar las aspiraciones de las personas pequeñas y mejorar varios sectores estratégicos de la nación.

«Este país requiere una sólida solidez y unidad en medio de varias agendas estratégicas nacionales y problemas que son muy dinámicos y llenos de incertidumbre. Hasta ahora, Indonesia ha recibido un buen regalo de paz y estabilidad nacional cuando otras naciones se ven afectadas por conflictos políticos y guerra», dijo.