Al celebrar la final del MQKN de 2025, la FPTP se compromete a fortalecer el Islam patriótico

Jacarta – El Foro de Aceleración de la Transformación de los Internados Islámicos (FPTP) celebrará las semifinales y finales del Polo Nacional Musabaqah Qira’atil (MQKN) de 2025 del sábado al domingo 8 y 9 de noviembre de 2025 en el edificio del DPP del Partido del Despertar Nacional (PKB), Centro de Yakarta.

Lea también: Lecturas de oración diarias que pueden traer paz interior y tranquilidad en el Islam



Un total de 30 participantes semifinalistas de varias provincias e internados islámicos de toda Indonesia competirán por las seis primeras posiciones que tienen derecho a avanzar a la ronda final.

El director de la FPTP, KH Saifullah Ma’shum, explicó que el evento MQKN FPTP 2025 se llevó a cabo para conmemorar el Día Nacional de Santri 2025, además de mantener el espíritu de ihyaut turats: revitalizar las tradiciones intelectuales de los internados islámicos mediante la lectura y el estudio del Libro Amarillo como fuente de conocimiento y sabiduría. islam.

Lea también: Detenido por KPK, PKB no ha discutido asistencia jurídica ni sanciones para el gobernador de Riau, Abdul Wahid



«MQKN no es sólo un concurso de lectura de libros, sino un esfuerzo para mantener la sostenibilidad de los tesoros de los internados islámicos que han dado origen a muchos ulemas e intelectuales. La tradición de leer el libro amarillo es el espíritu del mundo de los internados islámicos que debe continuar viviendo y desarrollándose», dijo KH Saifullah Ma’shum.

Según él, la competencia MQKN 2025 comenzó a principios de octubre a través de una etapa de selección basada en video. Se pidió a los participantes que leyeran el libro amarillo en el campo de siyasah fiqh, con una selección de libros Ahkamus Sultoniah, Ghiyatsul Umam y Siyasah Syar’iyah.

Lea también: Gobernador de Riau, Abdul Wahid, detenido por KPK y PKB: Simplemente ábrelo, quién está detrás



Las etapas semifinal y final serán juzgadas por un panel de jueces compuesto por kiai y figuras nacionales, incluido el vicepresidente de PBNU, KH Zulfa Mustofa, el administrador del internado islámico API Tegalrejo, KH Yusuf Chudlori, así como los miembros de la RPD de Indonesia Hindun Anisah y Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, junto con varios otros expertos.

Los aspectos de evaluación incluyen precisión en la lectura de textos, fluidez, capacidad para proporcionar significado y contextualización, y la relevancia de los pensamientos de los participantes para los problemas políticos y sociales actuales. KH Saifullah Ma’shum enfatizó que la implementación de MQKN es una manifestación real del vínculo entre FPTP y PKB y el mundo de los internados islámicos.

«La transformación de los internados islámicos se adhiere al principio de al muhafadlotu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil Jadidil ashlah: cuidar de los viejos y buenos y adoptar otros nuevos y mejores. Este concurso de lectura de libros amarillos es un legado de las tradiciones científicas de los internados islámicos que cuidamos y, al mismo tiempo, las estamos actualizando para que sean relevantes para los tiempos», dijo.