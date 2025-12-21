Al celebrar el retiro SPPG Inspiradaya, el ministerio coordinador de PM garantiza que la comunidad disfrute del programa MBG

Bekasi, VIVA – Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Público (El primer ministro Kemenko) celebró un retiro SPPG Inspiradaya con el tema Buenas Prácticas y Replicación de Ecosistemas de Empoderamiento basados ​​en Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) como seguimiento del programa SPPG Inspiradaya 2025. Esta actividad tuvo lugar del 21 al 23 de diciembre de 2025 en Bekasi.

El diputado de Coordinación de Empoderamiento de Aldeas, Aldeas Desfavorecidas y Ciertas Aldeas del Ministerio Coordinador del Primer Ministro, Abdul Haris, dijo que a esta actividad asistieron 6 SPPG de Inspiradaya en la zona de Java, a saber, SPPG Special Pebayuran Bekasi Regency, SPPG Tanah Baru 02 North Bogor, SPPG Bandung Rancabali Alamendah, SPPG Kendal Pegandon Wonosari, SPPG Sleman Tridadi. 3 y SPPG Jombang Jombang Denanyar.

Además, en este foro también estuvieron Cooperativas, Bumdes, MIPYMES como proveedoras de materias primas, profesionales que impulsan el empoderamiento comunitario, académicos, universidades, la Agencia Nacional de Nutrición y el Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario como parte del ecosistema de empoderamiento comunitario basado en MBG.

«El Retiro SPPG Inspiradaya es una respuesta rápida del Diputado 3 del Ministerio Coordinador de PM a la dirección del Ministro Coordinador de PM de dar seguimiento al Premio SPPG Inspiradaya. Se nos pide firmemente que este programa no se limite a solo una ceremonia. Pero debe ir acompañado de acciones reales y continuas. Los 20 SPPG Inspiradaya seleccionados deben ser verdaderamente una inspiración y un ejemplo para otros SPPG en toda Indonesia. Y lo más importante es que el ecosistema puede ser replicado», dijo Haris en su declaración del domingo 21 de diciembre de 2025.

Haris enfatizó que este retiro fue un espacio de reflexión estratégico para la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) seleccionada por Inspiradaya 2025 para profundizar las buenas prácticas que se han implementado, así como formular un modelo de ecosistema de empoderamiento basado en MBG que pueda replicarse en varias regiones.

“Esta actividad es un espacio de aprendizaje conjunto para que los implementadores de MBG reflexionen sobre las experiencias de campo, fortalezcan el valor del empoderamiento y desarrollen un rumbo común para que MBG no se quede como un programa técnico, sino que crezca como un ecosistema sustentable”, afirmó.

Por otro lado, enfatiza al SPPG como principal fuente de aprendizaje en el futuro desarrollo de MBG.

«SPPG Inspiradaya ha demostrado que la cocina de MBG puede desempeñar un papel más amplio, no sólo satisfaciendo las necesidades nutricionales, sino también impulsando la economía local, fortaleciendo la cooperación mutua y construyendo la independencia de la comunidad. Este retiro es un impulso para unir estas buenas prácticas para que puedan replicarse de forma adaptativa», explicó.