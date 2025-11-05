Al caer desde el octavo piso, los estudiantes de una escuela internacional en Gading Serpong aparentemente no murieron inmediatamente

Tangerang del Sur, VIVA – Alumno escuela internacional Pahoa, de iniciales NCA (13), aparentemente no murió inmediatamente en el acto. cayó del edificio 8 de su escuela en la zona de élite de Gading Serpong, Tangerang Regency.

Lea también: Un estudiante de escuela internacional en Gading Serpong murió, supuestamente después de caer del octavo piso del edificio



«En el momento del incidente, el estudiante todavía fue encontrado con vida, luego la escuela lo llevó al hospital», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de South Tangerang, el comisionado adjunto de policía Wira Graha Setiawan, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el destino dijo lo contrario. Su vida no pudo salvarse a pesar de que lo llevaron de urgencia al hospital. La policía también expresó sus condolencias a la familia por este incidente.

Lea también: ¿De nuevo? Estudiante afirma que su maestro fue abofeteado después de escalar el muro de la escuela hasta que se derrumbó, los padres están enojados



«Después de estar en el hospital la víctima fue declarada muerta», dijo.

Anteriormente se informó que la atmósfera en una de las escuelas internacionales en el área de élite de Gading Serpong, Tangerang Regency, de repente se volvió tensa.

Lea también: Se sospecha que decenas de estudiantes de primaria en Cirebon han sido envenenados con MBG, cuyo menú es Soto Ayam.



Un estudiante de 13 años fue encontrado tendido después de supuestamente caer de piso ocho edificios escolares de Pahoa. Después de investigar, sucedió la mañana del lunes 3 de noviembre de 2025.

Este trágico incidente se volvió viral en las redes sociales pero ha sido eliminado. Una de las cuentas de Threads se llama @madam_indonesia. Respecto a este asunto, la policía de South Tangerang intervino de inmediato para investigar la causa del incidente que conmocionó a muchas partes.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de South Tangerang, el comisionado adjunto de policía Wira Graha Setiawan, confirmó el incidente y confirmó que el proceso de investigación aún estaba en curso.

«Todavía estamos llevando a cabo investigaciones, pero sospechamos que el estudiante cayó desde el octavo piso. Sin embargo, sin duda, proporcionaremos más información sobre los resultados de nuestra investigación», dijo Wira a los periodistas el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Según Wira, la víctima fue encontrada en estado crítico. Los funcionarios de la escuela, junto con varios profesores, llevaron inmediatamente a la víctima al hospital más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

«Para un estudiante de 13 años. En el momento del incidente el estudiante todavía fue encontrado con vida, luego la escuela lo llevó al hospital. Después de ser ingresado en el hospital, la víctima fue declarada muerta», dijo.