Al ayudar con la logística y la infraestructura, Nindya Karya acelera la recuperación posdesastre en Aceh y Sumatra

Jacarta – PT nindya karya actuar rápidamente para apoyar la gestión de emergencias y acelerar la recuperación después de un desastre en una serie de áreas Aceh Y Sumatraa través de la distribución ayuda logísticaapoyo infraestructuraasí como movilizar recursos en el terreno.

El director principal del PT Nindya Karya, Firmansyah, dijo que la recuperación posdesastre no debería centrarse sólo en el desarrollo físico, sino también en restaurar la esperanza de la comunidad.

«Para nosotros, la recuperación no se trata sólo de construir infraestructura, sino también de restaurar la esperanza. A través de la distribución de ayuda alimentaria básica, servicios en puestos y cocinas públicas y trabajo real en el campo, estamos tratando de garantizar que cada ayuda llegue realmente a las personas que la necesitan», dijo Firmansyah en su declaración del lunes 22 de diciembre de 2025.



Condición del aire de la situación del desastre por inundaciones en Aceh Tamiang, Aceh. Foto : ENTRE FOTOS/Syifa Yulinnas

Como forma de respuesta rápida, PT Nindya Karya estuvo presente en el lugar del desastre desde H+3 después de que ocurrió el desastre el 25 de noviembre de 2025, concretamente el 28 de noviembre de 2025, para distribuir ayuda a las comunidades afectadas.

Este esfuerzo se lleva a cabo a través de sinergia con el Ministerio de Obras Públicas, la familia extendida Danantara-BUMN, Danareksa BUMN Holding y otras empresas estatales de Karya, para garantizar que la ayuda se pueda distribuir de manera precisa y sostenible.

La distribución de la ayuda se centra en las tres provincias afectadas, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Esta actividad tiene como objetivo acelerar la recuperación regional, garantizar que el acceso vital vuelva a funcionar y ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad durante el período de respuesta de emergencia.

La distribución de la ayuda se realiza por etapas hacia los puntos afectados teniendo en cuenta el acceso limitado debido al desastre. ayuda lógica

Además de la asistencia logística, PT Nindya Karya también movilizó equipos y equipos de campo para apoyar la gestión de emergencias de infraestructura. En la provincia de Aceh, el soporte incluye 1 unidad de cargador de ruedas, 12 unidades de camión volquete, 7 unidades de excavadora, 1 unidad de vagón cisterna de agua y 1 unidad de tanque de agua.

En el norte de Sumatra, la empresa desplegó 1 unidad de niveladora, 16 unidades de IPA Mobile, 2 unidades de cargadoras de ruedas, 6 unidades de camiones volquete, 4 unidades de excavadoras, 1 unidad de tanque de combustible, 1 unidad de autocargador para camiones, 1 unidad de topadora, 1 unidad de entrega mediante puente Bailey y 2 unidades de rodillo vibratorio. Mientras tanto, en Sumatra Occidental, se proporcionó apoyo en forma de 1 unidad de cargadora de ruedas y 10 unidades de excavadora.

A lo largo de la ruta afectada, equipo pesado, flota logística y personal en campo trabajan juntos para abrir el acceso a caminos bloqueados por deslizamientos de tierra, limpiar material sobrante de desastres, dragar ríos para reducir el potencial de inundaciones y apoyar la reparación de accesos viales.

«Actualmente, PT Nindya Karya también está llevando a cabo el proceso de construcción de un puente Bailey en la aldea de Aek Garoga, Batang Toru, Sumatra del Norte, como enlace temporal para las comunidades cuyo acceso fue cortado debido al desastre», dijo.

Para obtener información, PT Nindya Karya también estableció un puesto de Nindya Peduli y una cocina pública en Batang Toru, en el norte de Sumatra, que está equipada con instalaciones de agua potable. Este puesto y cocina pública son un espacio seguro para que los residentes descansen, obtengan comida caliente y se fortalezcan mutuamente. La empresa también ofrece actividades de entretenimiento para los niños afectados como parte del apoyo a la recuperación psicosocial.