Al ayudar a la Fiscalía a exponer la mafia del petróleo y el gas, Sudirman dijo: Se requiere un compromiso total

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) para el período 2014-2016, Sudirman dijodestacó que la erradicación de la mafia del petróleo y el gas (petróleo y gas) nunca se completará sin un compromiso político pleno y consistente por parte de los más altos dirigentes del país. Así lo confirmó tras atender la citación. Fiscalía Agung como testigo por segunda vez, lunes 19 de enero de 2026.

Sudirman dijo que su presencia en la Oficina del Procurador General era parte de la responsabilidad del estado de ayudar a las autoridades a descubrir problemas de larga data en el sector del petróleo y el gas. A los investigadores les transmitió lo que vio, experimentó e intentó en el desempeño de sus funciones estatales, que no eran fáciles y llenas de riesgos.

«En dos ocasiones recibí el mandato del Estado para limpiar el sector energético. Primero, como Vicepresidente sénior Cabeza Cadena de suministro integrada Pertamina en 2008-2009. En segundo lugar, como Ministro de Energía y Recursos Minerales en 2014-2016. Ambos se detuvieron antes de terminar no por falta de equipo técnico o de gente trabajando seriamente, sino porque voluntad política a medias», afirmó Sudirman.

Según él, estas condiciones hacen que las prácticas conocidas por el público como «mafia del petróleo y del gas» sigan reapareciendo y nunca desaparezcan. El patrón puede cambiar, los actores cambian, pero la raíz del problema permanece intacta de manera seria y profunda.

Sudirman recordó que había comunicado esta cuestión directamente al expresidente Joko Widodo el 26 de octubre de 2014, poco después de su nombramiento como Ministro de Energía y Recursos Minerales. En ese momento, Sudirman enfatizó que la erradicación de la mafia del petróleo y el gas no podía tratarse simplemente como una cuestión técnica de gobernanza.

«Resolver la mafia del petróleo y del gas es cuestión de enderezar la dirección del liderazgo estatal», subrayó Sudirman.

Para Sudirman, si su compromiso político es fuerte, siempre habrá una salida. «Por el contrario, si hay dudas a nivel de toma de decisiones, por muy buena que sea una política, se quedarán en la mesa de reuniones», afirmó.

Espera que el proceso legal que actualmente lleva a cabo la Fiscalía General pueda convertirse en un impulso para resolver los problemas de petróleo y gas en su conjunto, que está comandado directamente por el Presidente Prabowo Subianto, y no sólo tratar caso por caso.