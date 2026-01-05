Al atacar y arrestar al presidente venezolano Maduro, China dice que Estados Unidos actúa como una «policía mundial»

Pekín, VIVA – Porcelana Condenó la intervención militar de Washington en Venezuela que arrestó a su presidente, diciendo que Beijing siempre se ha opuesto al uso o la amenaza de la fuerza y ​​que ningún país puede actuar como el “policía del mundo”, según los medios estatales chinos.

«China siempre se ha opuesto al uso o la amenaza de la fuerza, así como a la imposición de la voluntad de un país sobre otro», dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en un comunicado.

El comunicado respondió al ataque de Estados Unidos el sábado 3 de enero contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, quien fue sacada del país por las fuerzas estadounidenses a Nueva York para enfrentar cargos por drogas.

Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Wang hizo estas declaraciones durante una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, en Beijing, según informó Xinhua News.

El panorama internacional actual «se ha vuelto cada vez más volátil y complejo, con un aumento de la intimidación unilateral», dijo Wang, añadiendo que «el cambio repentino en la situación en Venezuela ha atraído gran atención de la comunidad internacional».

Anteriormente, Beijing emitió dos declaraciones separadas sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela, expresando «conmoción» y «condena» y exigiendo que Washington libere inmediatamente a Maduro y su esposa.

«Nunca creemos que ningún país pueda servir como policía del mundo, ni estamos de acuerdo en que ningún país pueda pretender ser un juez internacional», dijo Wang, añadiendo que la soberanía y la seguridad de todos los países deben ser plenamente respetadas y protegidas.

Venezuela dijo el sábado 3 de enero que Estados Unidos estaba atacando instalaciones civiles y militares en varios estados, y el país latinoamericano luego declaró una emergencia nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó más tarde el ataque «a gran escala» y agregó que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión. Más tarde dijo que Estados Unidos «administraría» Venezuela hasta que se garantizara una transición segura y repararía su infraestructura petrolera «rota».

Por otra parte, Pakistán expresó «preocupación» por la situación en desarrollo en Venezuela y dijo que Islamabad concede gran importancia al bienestar del pueblo venezolano.

«Instamos a la necesidad de moderación y reducción de tensiones para poner fin a la crisis, y subrayamos la necesidad de adherirse a los principios de la Carta de la ONU así como al derecho internacional para resolver todas las cuestiones pendientes», dijo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.