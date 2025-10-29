Al atacar a un cartel de la droga a gran escala en Río, las tropas de élite de Brasil fueron bombardeadas con granadas mediante drones

Río de Janeiro, VIVA – Operación emboscada llevado a cabo a gran escala por la policía y el ejército Brasil en los complejos de favelas Penha y Alemão en la Zona Norte de Río de Janeiro, identificados como la sede de la ciudad drogas y el grupo del crimen organizado más poderoso de Brasil el martes 28 de octubre de 2025. Se reportó la muerte de un total de 64 personas, cuatro de las cuales eran policías.

Reportado GloboEl miércoles 29 de octubre de 2025, la operación más mortífera de la historia del estado, realizada sobre la base de una orden de detención contra miembros de la organización criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), 30 de los cuales procedían de fuera de Río y se escondían en dos complejos de favelas, identificados como bases del proyecto de expansión territorial del Comando Rojo.

La policía utilizó tácticas de confrontación para arrinconar a los delincuentes en la selva durante la Operación Contención, desplegando 2.500 policías y fuerzas especiales militares junto con fiscales del Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ).

La policía utilizó equipos tecnológicos avanzados en la operación, incluido zumbidodos helicópteros, 32 vehículos blindados y 12 vehículos de demolición de la Unidad de Apoyo a Operaciones Especiales de la Policía Militar, así como ambulancias del Grupo de Salvamento y Salvamento.

Por la mañana, 81 personas habían sido detenidas y 42 fusiles incautados en un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar. Esta operación marcó un cambio en el patrón de confrontación entre las fuerzas de seguridad de Río y las facciones criminales.

Operación para allanar la sede de un grupo narcocriminal en una favela, Brasil

Los narcotraficantes atacan con granadas utilizando drones

En una demostración de potencia de fuego sin precedentes, los narcotraficantes contraatacaron utilizando drones para lanzar granadas contra equipos de fuerzas especiales de CORE y BOPE, dos unidades de élite de la policía brasileña.

Esta táctica representa una nueva escalada en las fuerzas armadas del crimen organizado en Río destinada a obstaculizar el progreso de las operaciones, así como proteger a los máximos dirigentes de la facción.

Para atacar a la policía, los delincuentes activan disparadores mecánicos o eléctricos que liberan una carga mientras mantienen el equipo en vuelo, permitiéndoles moverse sin exponerse. Además de funcionar como «bombas» improvisadas, los drones también se utilizan como herramientas de vigilancia para guiar las reacciones de las pandillas.