Al asistir a la prueba del Chromebook de Nadiem, esta figura pública destaca la prueba del elemento Mens Rea

Jacarta — sesión Caso de adquisición de Chromebook que atrapó al ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) nadiem Anwar Makarim ha vuelto a recibir la atención del público.

un numero cifra incluso apareció directamente en la sala del tribunal y enfatizó la importancia de probar el elemento de intención maliciosa o mens rea en el caso.

Natalia Soebagjo, miembro del Consejo Internacional de Transparencia Internacional, que asistió al juicio en el Tribunal de Corrupción del centro de Yakarta el lunes 5 de enero de 2026, evaluó que acusaciones que es leído por el fiscal debe ser probado estrictamente para garantizar si hay o no mens rea en la política en cuestión.

«Antes tuve la oportunidad de participar en la lectura de la larguísima acusación. Para mí quedó más claro que las demandas presentadas contra Nadiem eran claras. Espero que más adelante el equipo jurídico pueda hacer una refutación contundente. Esperemos que se acepte la excepción», dijo Natalia, citada el jueves 8 de enero de 2026.

Natalia enfatizó que la decisión del juez debe basarse en los principios de justicia y de hecho jurídico, especialmente en lo que respecta al elemento de dolo en los actos delictivos.

«Espero que este juicio pueda llevarse a cabo con base en los principios de justicia. Que se pueda demostrar que no hay mens rea. Espero que los jueces puedan tomar las mejores decisiones posibles en aras de una aplicación justa de la ley para la adecuada erradicación de la corrupción», dijo.

Además de Natalia, la actriz Jajang C. Noer también expresó su apoyo a Nadiem. Jajang admitió que conocía personalmente a la familia Nadiem y creía que las políticas adoptadas se basaban en buenas intenciones.

«Es completamente inocente porque siempre tiene buenas intenciones para el país. Conozco a su familia, por lo que es imposible que se desvíe en lo más mínimo», dijo Jajang.

Jajang cree que las acusaciones contra Nadiem no están en consonancia con el carácter y la trayectoria personal que conoce hasta ahora.

«Es muy amable, educado e inteligente. Tiene buen corazón, eso es todo lo que sé. Por supuesto, espero que realmente se haga justicia. Sólo la justicia puede proporcionar un sentido de justicia», afirmó nuevamente.