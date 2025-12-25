Al asistir a la Navidad en la Catedral de Manado, el Ministro de Religión enfatiza la importancia de cuidar a los demás

Jacarta – Ministro de Religión (Ministro de Religión) RI Nasaruddin Umar asistir al festival Natal en la Iglesia Catedral del Sagrado Corazón de María, Manado, miércoles 24 de diciembre de 2025.

La presencia de Nasaruddin confirma el compromiso del gobierno de mantener la armonía religiosa y fortalecer la hermandad interreligiosa en Indonesia.

El Ministro de Religión Nasaruddin fue recibido directamente por el Obispo de Manado Mons. Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC, sacerdotes y miles de católicos que llenaron la Catedral de Manado.

En su discurso, el ministro de Asuntos Religiosos, Nasaruddin, transmitió felices fiestas navideñas a todos los católicos de Sulawesi del Norte y de toda Indonesia.

El ministro de Asuntos Religiosos, Nasaruddin, destacó que la Navidad no sólo se interpreta como una celebración religiosa, sino también como un impulso para presentar el valor del amor. cariñosoY solidaridad en la vida social.

«En medio de diversos desafíos nacionales, la Navidad nos recuerda que la fe debe manifestarse con una preocupación real por los demás. La solidaridad, la empatía y la hermandad son las fuerzas principales para mantener la integridad de la nación», dijo el ministro de Religión, Nasaruddin.

También invitó a todas las comunidades religiosas a continuar manteniendo la unidad y fortaleciendo la armonía social como una base importante en la construcción de una Indonesia pacífica, justa y civilizada.

Obispo de Manado Mons. Benedictus Estephanus Rolly Untu, MSC expresó su agradecimiento por la presencia del Ministro de Religión en la celebración de Navidad. Según él, la presencia del Ministro de Asuntos Religiosos refleja la atención y la preocupación del Estado por la vida de las comunidades religiosas.

«Agradecemos la presencia del Ministro de Religión. Esto nos fortalece para que la Iglesia y el gobierno trabajen juntos en la construcción de una vida religiosa armoniosa y amorosa», dijo el obispo de Manado.

El jefe de la oficina regional del Ministerio de Asuntos Religiosos de la provincia de Célebes del Norte, Ulyas Taha, también expresó su agradecimiento. Destacó que Sulawesi del Norte es conocida desde hace mucho tiempo como una región que defiende los valores de tolerancia y armonía entre las comunidades religiosas.

«El Norte de Sulawesi es un hogar compartido armonioso. Seguimos manteniendo los valores de unión y cuidado junto con todos los elementos de la sociedad y las comunidades religiosas», dijo Ulyas.

También estuvieron presentes en la celebración el vicegobernador de Sulawesi del Norte, Victor Mailangkay, el Director General de Orientación de la Comunidad Cristiana del Ministerio de Religión de Indonesia, las filas de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de Sulawesi del Norte, el Canciller de IAIN Manado, el Canciller de IAKN Manado, así como otros invitados.