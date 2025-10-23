Al aprobar el anexo de Cisjordania, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, califica de estúpido al Parlamento israelí.

Tel Aviv, EN VIVO – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que se sintió personalmente insultado por las maniobras políticas. Kneset – parlamento israelí mediante la celebración de una votación para ampliar la soberanía Israel en todas las regiones de Cisjordania.

Vance se encuentra actualmente de visita en Israel para monitorear directamente el plan de paz. Gaza El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó en la Knesset, en cambio, en la primera lectura de la sesión parlamentaria, un proyecto de ley para ampliar la soberanía israelí sobre todos los territorios en Cisjordania del río Jordán.

«Es extraño. Estoy un poco confundido al respecto. Incluso le pregunté a alguien y me dijeron que era sólo un voto simbólico para reconocer o anexar Cisjordania», dijo Vance a los periodistas cuando se le preguntó al respecto.

VIVA Military: Soldados israelíes en Belén, Cisjordania, Palestina

Añadió que si la medida tenía como objetivo un truco político, entonces era algo muy estúpido y lo ofendió personalmente.

Vance también reiteró la posición de la administración Trump de que Estados Unidos no apoya la anexión de Cisjordania por parte de Israel.

«La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política. Y si el pueblo quiere emitir un voto simbólico, puede hacerlo, pero ciertamente no estamos contentos», añadió el vicepresidente.

El 13 de octubre, Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmaron una declaración de alto el fuego en Gaza.

El acuerdo exige que Hamás libere a 20 rehenes supervivientes que han estado retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel liberó a 1.718 prisioneros palestinos de Gaza y 250 prisioneros palestinos retenidos en prisiones israelíes.