Al apoyar la transformación industrial por el bien de la civilización, MIND ID garantiza ser un impulsor del downstreaming

Jacarta – El gobierno enfatiza la importancia del downstreaming y la industrialización como estrategias clave para construir una economía soberana y sostenible.

Esto se logra plenamente a través de Holding Industria Minería Indonesia (ID MENTAL) en la gestión y procesamiento de recursos minerales naturales para poder apoyar la transformación continua de la industria nacional en aras de la civilización futura.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, en Minerba Convex 2025, dijo que Indonesia no dará marcha atrás en la implementación de su agenda downstream de recursos naturales, a pesar de que enfrenta diversas presiones de partes nacionales y extranjeras.

Según él, se ha demostrado que el downstreaming aporta un gran valor añadido a la economía nacional. Dio el ejemplo de la transformación de la industria del níquel, que inicialmente solo generó exportaciones por valor de 3.300 millones de dólares en 2017-2018, y que ahora aumentan a 35.000-40.000 millones de dólares al año después de que el gobierno dejó de exportar mineral en bruto y alentó el desarrollo de industrias procesadoras nacionales.

«Esta es una forma de presencia del gobierno en la construcción de una hoja de ruta para la gestión de los recursos naturales basada en el valor añadido, así como en la creación de empleo y crecimiento económico regional», dijo, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, asistió a Minerba Convex 2025 Foto : YouTube Dirección General de Televisión de Minerales y Carbón

También destacó el éxito de la construcción por parte de Freeport Indonesia de una fundición de cobre en Gresik, con una inversión de 3.000 millones de dólares, que ahora es capaz de procesar 3 millones de toneladas de concentrado para convertir entre 50 y 60 toneladas de oro al año.

Aparte de eso, Bahlil reveló que el gobierno también está preparando entre 18 y 20 proyectos estratégicos por valor de 38 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 618 billones que se han presentado a la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) de Danantara Indonesia.

Se cree que estos proyectos podrán crear más de 1 millón de empleos directos e indirectos, al tiempo que fomentarán un crecimiento económico equitativo en varias regiones de Indonesia.

Bahlil también enfatizó la importancia de una gestión minera sostenible y justa, incluida la redistribución de permisos de negocios mineros (IUP) a las mipymes, cooperativas y BUMD regionales para que las comunidades locales se conviertan en dueñas de sus propias áreas.

MIND ID también enfatizó su compromiso de apoyar la transformación de la industria nacional como parte de los esfuerzos para construir una civilización futura.

Secretario Corporativo MIND ID, hombre principal, dijo que el sector minero tiene un papel importante en el largo viaje hacia la construcción de la civilización humana.