Al apoyar al gobierno para hacer realidad la vivienda inclusiva, el banco BJB se compromete a ampliar el acceso a la financiación para los hogares de las personas

Jacarta – Banco bjb continúa enfatizando su papel como socio estratégico del gobierno en el aumento del acceso alojamiento apropiado para la sociedad. Este compromiso se materializa mediante el apoyo al Programa de Desarrollo de Tres Millones de Casas lanzado por el Gobierno como parte de la agenda nacional para aliviar la pobreza, crear empleos y mejorar el bienestar de la comunidad.

Como manifestación concreta de este compromiso, el banco BJB junto con el gobierno regional de Karawang Regency llevaron a cabo actividades de socialización. Crédito Programa de vivienda en Husni Hamid Hall, complejo del gobierno regional de Karawang Regency. Esta actividad es un impulso importante para fortalecer las sinergias intersectoriales para acelerar la provisión de viviendas decentes y asequibles para las comunidades de bajos ingresos en la región de Java Occidental, especialmente Karawang Regency.

A este evento de socialización asistieron el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento, Maruarar Sirait, el Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, el Regente de Karawang Aep Syaepuloh, el Director Principal del banco bjb Yusuf Saadudin, el Director de Consumo y Venta Minorista del banco bjb Nunung Suhartini, el Director de Corporaciones y MIPYMES del banco bjb Mulyana, así como varios elementos de la Forkopimda de la regencia de Karawang. Además de eso, también estuvieron presentes asociaciones de promotores inmobiliarios, instituciones financieras, actores empresariales de servicios de construcción, representantes bancarios y BUMD, así como la comunidad de MIPYMES.

Bank BJB destacó que el sector inmobiliario tiene un impacto economía amplio. La construcción de viviendas no sólo satisface las necesidades básicas de la gente, sino que también impulsa el crecimiento de sectores de apoyo como los materiales de construcción, los servicios de construcción y el empleo local. De esta manera, este programa se convierte en un catalizador para impulsar la economía regional y al mismo tiempo fortalecer la competitividad. industria propiedad en Java Occidental.

Karawang Regency pasó de ser una zona de graneros de arroz a uno de los centros industriales de Indonesia, por lo que Karawang fue elegido como un lugar estratégico para la implementación de la socialización porque esta región es conocida como un centro industrial nacional con un crecimiento económico dinámico. La demanda de viviendas dignas y asequibles en Karawang está aumentando junto con el desarrollo de zonas industriales que atraen a un gran número de trabajadores de diversas regiones.

El crédito del Programa de Vivienda distribuido a través del banco BJB está diseñado para ampliar el acceso de la comunidad al financiamiento de la vivienda, incluso para aquellos que no han sido atendidos por el sistema bancario convencional. Este programa incluye un esquema de financiamiento de Crédito del Programa de Vivienda, que permite a personas de bajos ingresos obtener vivienda con un esquema de crédito más asequible.