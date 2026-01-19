Al apoyar a Thomas Djiwandono como vicegobernador de BI, Purbaya garantiza no comprometer la independencia

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, admitió que apoya la candidatura tomás Djiwandono se convertirá en vicegobernador del Banco de Indonesia (BI). Se sabe que el propio Thomas es sobrino del presidente Prabowo Subianto, quien actualmente todavía se desempeña como viceministro de Finanzas.

«Sí, eso es bueno, así que el Sr. Thomas tiene una experiencia más amplia. Ahora es fiscal, si (BI) se convierte en monetario, eso es bueno. Lo apoyo», dijo Purbaya en el complejo del Parlamento de Senayan, Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Cuando se le preguntó si el puesto de Thomas como Viceministro de Finanzas sería reemplazado por Muy Agung, que acababa de dimitir del cargo de vicegobernador de BI, Purbaya, no negó esta noticia.

«Parece ser así, también lo escuché. Más tarde quiero reunirme con el Sr. Juda, tal vez mañana. Quiero ver cuáles son sus intenciones», dijo.

Por lo tanto, si esto realmente sucediera, entonces Purbaya no negaría que Tomás se mudó a BI y Juda a Ministerio de Finanzas es un intercambio.

«Parece un interruptor. Si hay una fuga así, ¿verdad? Eso es lo que parece, parece un interruptor», dijo Purbaya.

Explicó que las visitas de Thomas a BI varias veces para asistir a la reunión de la Junta de Gobernadores de BI (RDG) fueron, admitió, un intento de Thomas de conocer el desempeño de BI.

«Le dijeron que espiara, ¿qué está pasando en BI? Es suficiente espiar dos veces. Así que creo que también se mudó allí», dijo.

Sin embargo, cuando se le preguntó si la transición de Thomas al BI acabaría erosionando la independencia del banco central, Purbaya lo negó.

«En términos de independencia, no hay conexión. Excepto que cuando se toman decisiones, hay intervención directa del gobierno. Hasta ahora no ha habido ninguna, por lo que BI es independiente. Nosotros manejamos el ámbito fiscal, ellos manejamos el ámbito monetario, nos coordinamos con KSSK para asegurar la política a pesar de que ambos son independientes», dijo Purbaya.

«BI también es el gobierno. Por eso estoy confundido. Si Juda Agung entra en mí (Ministerio de Finanzas), tal vez la gente del Sr. Perry me esté presionando para que entre. No. Eso es un intercambio, un intercambio que creo que es equilibrado. No hay nada extraño», dijo.