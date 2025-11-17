Al alentar la seguridad alimentaria nacional, Bank Mandiri ayuda a los agricultores de kebumen a evitar pérdidas de cosechas

Jacarta – Como Socio Estratégico del Gobierno para fomentar el desarrollo económico nacional, Banco Mandiri destaca su compromiso con el desarrollo del sector productivo, especialmente en el ámbito del cultivo del arroz. A través del Programa de Emprendimiento AgricultorEl banco cuyo nombre en código es BMRI se esfuerza por presentar soluciones reales para mejorar el bienestar de los agricultores y al mismo tiempo fortalecer su resiliencia. alimento nacional.

Este paso está en línea con la visión del presidente Prabowo sobre el desarrollo sostenible y Asta Cita, especialmente en la realización de la independencia económica nacional, la distribución equitativa de la prosperidad y el aumento de la productividad de sectores estratégicos que tienen un impacto directo en la gente.

Vicepresidente sénior de Gobierno Bank Mandiri Project 3, Yoga Sulistijono afirmó que este compromiso se realizó a través del Programa de Desarrollo Agrícola Kebumen 2025, resultado de la colaboración entre Bank Mandiri y la Universidad Gadjah Mada (UGM) a través de PT Karya Utama Gama (KUGAMA). Este programa incluye actividades integrales de capacitación en todas las etapas de la agricultura, desde la presiembra, la siembra hasta la cosecha, con un enfoque científico y ambientalmente racional.

La capacitación que se desarrolla desde julio de 2025 incluye el uso de la variedad superior de semillas de arroz Gagamora 7, la aplicación de biocarbón, el método de Mojado y Secado Alterno (AWD) para la eficiencia hídrica, así como el control integrado de plagas a base de agentes biológicos. El programa de asistencia del Banco Mandiri en la tercera temporada de siembra ha demostrado cambiar los patrones de rendimiento agrícola de los agricultores que antes eran propensos a perder sus cosechas.

«A través de la colaboración entre unidades y la aplicación de métodos más mensurables, la tercera temporada de siembra registró un aumento en la productividad de hasta 8,9 toneladas por hectárea, lo que excede la producción promedio nacional en la isla de Java, que se registró en 6,2 toneladas por hectárea. Este logro es un hito importante en el desarrollo de agricultores modernos que se adaptan al cambio climático y son eficientes en la utilización de los recursos», dijo Yoga.

Continuó, la mayoría de los resultados provienen de productos de arroz que tienen alta calidad y valor de venta, lo que tiene un impacto económico significativo para los agricultores del área de Kebumen. Como punto culminante de la actividad, Bank Mandiri junto con el Gobierno de Kebumen Regency y los agricultores asistidos llevaron a cabo una Ceremonia de Cosecha Conjunta el miércoles (11/12). Este impulso es un símbolo del éxito de la colaboración entre la banca, el mundo académico y los gobiernos locales en la construcción de un ecosistema agrícola productivo, inclusivo y sostenible.