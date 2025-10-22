Al alentar a las mipymes a producir bienes KW, el ministro Maman se disculpa

Jacarta – Ministro Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) Maman Abdurrahman se disculpó por el consejo que dio a las mipymes para que produjeran productos falsificados o kilovatios. Según él, esto fue un error.

Lea también: Para erradicar la mafia que importa ropa usada, Purbaya dirige el mercado Senen para vender productos locales



Así lo transmitió mamá después de asistir al evento «1 año de gobierno de Prabowo-Gibran» en Yakarta, el jueves (16/10). Mamá aconsejó a las mipymes que crearan producto que son similares a productos de marcas famosas, como el uso de la marca «Doir», que es un juego de palabras con «Dior».

Transmitió esta recomendación como una solución para que las mipymes puedan sobrevivir a la competencia de los productos procedentes de China. Porque, según Maman, los fabricantes chinos también producen imitaciones de marcas conocidas.

Lea también: La Vape Association solicita que los diseños de empaquetado sencillo reciban la opinión de la comunidad en general



«Pido disculpas y una vez más, como ministro, debo ser justo al decir que esto (la recomendación para la producción de productos falsificados) fue un error en la transmisión y el uso de la analogía», dijo Maman cuando se reunió en el Ministerio de MIPYMES, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Maman explicó que la recomendación a la que se refería era que los productores nacionales observaran los productos internacionales, los imitaran y hicieran modificaciones como pasos para desarrollar la industria nacional.

Lea también: Un profesor del IPB dice que el Ministerio de Silvicultura es ahora más abierto y científico en la gestión forestal



Se refirió a prácticas que ocurrieron en China y Corea del Sur. Según Maman, estos dos países observaron, imitaron y modificaron productos de Japón y de los países occidentales para iniciar la industrialización en sus respectivos países.

Por ejemplo, continuó, Corea del Sur imita los productos de fans de otros países.

«Los fans (del extranjero) fueron imitados, ahora Corea tiene LG. Él imitó, no sólo imitó en un sentido negativo, dijo, observe, copie, modifique», dijo Maman.

Por lo tanto, Maman enfatizó que la esencia de la recomendación que transmitió es cómo las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias pueden fabricar productos que atraigan el interés público, tanto en términos de embalaje como de calidad.

Maman cree que la transformación o modificación de productos de imitación puede producir productos de calidad y desarrollar la industria nacional.



[Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Smesco, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni 2025] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«Corea del Sur logró fabricar productos de imitación y luego transformarlos con su investigación y desarrollo. Ahora hay muchos productos de calidad de Corea del Sur, así como de China», dijo Maman.