Al afirmar su apoyo a Palestina, el gobierno español califica de grave la situación en Gaza

Jacarta – Gobierno Español mencionar la situación humanidad en la linea Gaza muy triste y reiteró su apoyo a la paz en la región y al fin de la violencia en la Cisjordania ocupada.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, transmitió el viernes 2 de enero de 2026 esta actitud en una conversación telefónica con el presidente del Gobierno. Palestina Mohamed Mustafa.

Durante las conversaciones, Albares destacó el pleno apoyo de España a la paz permanente en la Franja de Gaza y al fin de la violencia en Cisjordania.

Residentes de Gaza caminan entre los escombros de los edificios durante el alto el fuego

Albares afirmó que España seguirá trabajando con la Autoridad Palestina para mantener la sostenibilidad financiera y apoyar la agenda de reformas que se está implementando.

También llamó a Israel transferir inmediatamente los ingresos fiscales palestinos que han sido retenidos.

Según datos del Ministerio de Finanzas palestino, Israel ha retenido casi 2.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 33,4 billones de IDR en ingresos fiscales palestinos desde 2019. Esta medida se conoce como violación explícitamente contra todos los acuerdos que se hayan firmado.

En su declaración, Albares también enfatizó que se debe detener la expansión de los asentamientos ilegales de Israel.

También destacó que 2025 cerró como el período de mayor tasa de expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Esto se produce después de que la coalición de derecha de Israel aprobara una serie de nuevos asentamientos y proyectos de vivienda, en una escala sin precedentes.

Esta semana, Israel aprobó nuevamente la construcción de 126 unidades de vivienda para colonos en el puesto de asentamiento de Sa-Nur, en la región norte de Cisjordania. El asentamiento ya fue desmantelado en 2005, durante la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza.

Según Albares, la situación humanitaria en la Franja de Gaza también es muy preocupante. Consideró que las restricciones impuestas a las organizaciones no gubernamentales eran inaceptables y, de hecho, empeorarían la situación.

Albares también enfatizó que las instituciones de las Naciones Unidas, incluida la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), deben poder operar libremente en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Destacó que España está comprometida a participar en el proceso de reconstrucción, para que el pueblo de la Franja de Gaza tenga un futuro en su propia tierra.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes contra la Franja de Gaza han matado a más de 71.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y han devastado el territorio. El alto el fuego entró en vigor en octubre de 2025, pero, según informes, las violaciones por parte de Israel continuaron.