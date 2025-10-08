Al adivinar la nueva figura femenina en el corazón de Pratama Arhan, los internautas dicen que se parece a Azizah Salsha.

Jacarta – Después de divorciarse oficialmente de Azizah Salshavida personal de los futbolistas Pratama Arhan nuevamente en el foco público. Recientemente, los internautas discutieron ampliamente el nombre de una mujer llamada Inka después de que su foto circulara en las redes sociales con Arhan. Mucha gente piensa que la figura de Inka es similar a la de su ex esposa, Azizah Salsha.

La cuestión relativa a la cercanía de Arhan con Inka surgió después de que una cuenta de TikTok llamara @heymilkteaaa compartió una foto de ellos dos. En la carga, la cuenta también yuxtapone un retrato de Arhan e Inka con una foto de Azizah Salsha y Nadif Zahiruddin, que previamente se había vuelto viral. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Se sabe que la foto de Azizah y Nadif fue tomada durante la celebración del 22 cumpleaños de la celebridad que se celebró en el campo de pádel. La fiesta fue animada y asistieron sus amigos más cercanos. Un rincón del evento contó con un fotomatón donde posaron los invitados, incluida la propia Azizah, quien parecía amigable con Nadif.

La hija del político André Rosiade miró cariñosamente el hombro de Nadif, mientras el hombre respondía abrazándola afectuosamente. El retrato cercano de los dos hizo que el público sospechara que Azizah ya no estaba sola después de su divorcio de Pratama Arhan.

Sin embargo, cuando surgieron noticias de la cercanía de Azizah y Nadif, aparecieron publicaciones sobre Arhan e Inka que dieron lugar a nuevas especulaciones. Muchos internautas piensan que ahora tanto Arhan como Azizah han encontrado una nueva figura en sus respectivas vidas.

«Por cierto, si Arhan e Inka tienen algo que hacer, espero que su odio no afecte el proceso de su relación (cualquiera que sea la relación). Honestamente, se ven lindos juntos. No soy yo quien los obliga a tener una cita, sólo mi opinión», escribió un internauta en la columna de comentarios del archivo, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

Sin embargo, bastantes personas piensan que la cuestión de la cercanía de Arhan con Inka es sólo una forma de «desviación» de los fans de Azizah. Algunos internautas sospechan que los rumores se difundieron deliberadamente para que la atención pública sobre Azizah y Nadif pudiera disminuir.

«Los chismes son un hecho pendiente, esta es la razón por la que los fans de Z están difundiendo las noticias sobre A y yo, para que cuando se difunda esta foto de los dos, haya una coartada de que A también tiene una nueva novia. Así que no está mal si Z también tiene una nueva novia. Aunque las noticias sobre la cercanía de N y Z existían mucho antes de la demanda», dijo otro.