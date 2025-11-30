Al acelerar la gestión de desastres en Sumatra, Pertamina Patra Niaga garantiza asistencia y suministro de energía seguro

Jacarta – Pertamina Patra Niaga apuesta por acelerar la manipulación desastre De Sumatra enviando uno de ellos es ayuda energía. Esto es para apoyar las operaciones de emergencia, especialmente en las áreas de Sibolga y Gran Tapanuli que se ven afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra debido al clima extremo.

Lea también: Golkar ayuda a las víctimas del desastre en Sumatra con 3 mil millones de IDR, Bahlil: Estamos aquí para la gente



Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dijo que el apoyo energético es una parte crucial para acelerar el proceso de rescate, la distribución de ayuda y la restauración del acceso público.

Como paso prioritario para acelerar la recuperación, Pertamina Patra Niaga distribuyó 6.000 litros de Avtur a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB). El combustible de aviación se utiliza para apoyar las operaciones aéreas en misiones humanitarias, incluidas las entregas logísticas, la vigilancia aérea de las zonas afectadas y la aceleración de la distribución de ayuda a la comunidad.

Lea también: Garantizar que la logística a las zonas aisladas de Tapanuli siga siendo fluida, el gobernador Bobby hace esto



«La entrega de Avtur es un apoyo directo para que las misiones aéreas puedan continuar y llegar a zonas donde el acceso terrestre está cortado», dijo Roberth, citado en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

Explicó que todos los Avtur partieron del aeropuerto Medan Polonia utilizando aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Indonesia hacia Sibolga y sus alrededores. La entrega aérea es la medida más eficaz teniendo en cuenta que muchos accesos terrestres todavía están bloqueados por el material de los deslizamientos de tierra.

Lea también: Respuesta rápida y preocupación de los exalumnos de la Academia de Policía de 2005 para las víctimas del desastre en Sumatra



También se proporcionó apoyo energético adicional para apoyar las operaciones de BNPB, BPBD y el Gobierno Regional en el proceso de evacuación y apertura de acceso por carretera. Esto incluye apoyo para 5.100 litros de Dexlite para operaciones de equipo pesado y movilización de logística de manejo de emergencia en las áreas afectadas para BNPB.

Luego, 5.000 litros de Dexlite para el Gobierno Regional de Tapanuli del Norte para operaciones de socorro en casos de desastre. Y 1.000 litros de Pertamax para apoyar a los vehículos operativos en la Base Aérea de Soewondo en Medan para operaciones de gestión de desastres.



Pertamina. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

«La energía es una necesidad vital en situaciones de emergencia. Nos aseguramos de que este apoyo pueda acelerar el proceso de gestión de las prioridades sobre el terreno», añadió Roberth.

Además del apoyo de emergencia, Pertamina Patra Niaga garantiza que la distribución de BBM y GLP a la comunidad siga siendo segura y funcione bien en Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y sus alrededores.

El monitoreo del suministro se lleva a cabo diariamente, con el fortalecimiento del patrón de Emergencia Alternativa Regular (RAE) desde IT Lhokseumawe, FT Siantar e IT Dumai hacia las áreas afectadas para garantizar que las gasolineras y las instituciones de distribución tengan existencias suficientes.