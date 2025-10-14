Al acelerar el crecimiento económico de Sumatra del Norte al 7,2%, el gobernador Bobby fomenta la sinergia entre el gobierno regional y el mundo empresarial

Jacarta – Para acelerar el crecimiento económico en áreaGobernador de Sumatra del Norte Poli Nasution animó a todos los jefes regionales a… Sumatra del Norte reforzar la colaboración con el mundo empresarial. Este paso es también una respuesta a los desafíos de la eficiencia presupuestaria del gobierno central, que ahora se dirige a fortalecer inversión y alianzas estratégicas.

El gobernador Bobby Nasution enfatizó esto al inaugurar la Exposición Halal y Comercio de la Industria de Inversiones del Norte de Sumatra 2025, organizada por la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Sumatra del Norte en el Salón de Ferias de Sumatra del Norte (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, lunes (10/13/2025). El programa de incentivos y conveniencia para la inversión lanzado por el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, es una gran oportunidad para que Sumatra del Norte crezca más rápidamente a través del concepto de colaboración entre el gobierno y el mundo empresarial.

«Entre el gobierno y el mundo empresarial es muy bueno si la relación es armoniosa. Hoy caminamos uno al lado del otro y estamos esperando los resultados de Kadin», dijo Bobby, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Bobby añadió que el gobierno central tiene como objetivo que el crecimiento económico nacional alcance el 8 por ciento. Por esta razón, cada jefe regional debe desempeñar un papel activo en la atracción de inversiones en su región. Se espera que Sumatra del Norte, como la cuarta provincia más grande de Indonesia y la más grande fuera de Java, contribuya al crecimiento económico nacional del 6,7 al 7,2 por ciento.

«Por eso, nuestro objetivo (Sumatra del Norte) es contribuir entre el 6,7 y el 7,2 por ciento del crecimiento económico nacional. Y hay muchas variables que lo forman, como el gasto público o la política fiscal para el gasto en bienes y servicios para los servicios públicos, incluida la inversión. Así que la política de transferencias a las regiones (TKD) no es una reducción, sino más bien un ajuste. Porque se reemplaza con un programa que es más eficaz para aumentar el crecimiento económico», explicó Bobby.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Anindya Bakrie, y el gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution.

Bobby dijo que el valor de ajuste de TKD a nivel provincial alcanzó los 1,1 billones de IDR y para los distritos/ciudades alrededor de 8 billones de IDR, con un total de más de 9 billones de IDR. Por lo tanto, se pide a los jefes regionales que sean más proactivos en la construcción de relaciones productivas con el mundo empresarial.

«Por eso los jefes regionales deben ser más amigables y trabajar junto con el mundo empresarial. Si es posible, la mayoría de las políticas del gobierno siguen lo que hace que el mundo empresarial sea mejor. Deben ser más amigables, incluso mimar al mundo empresarial, como invertir en los bebés que tenemos que cuidar, para que crezcan y se desarrollen más rápido. No dejemos que este mundo empresarial se atrofie, su crecimiento se verá interrumpido. Debe haber una ‘alfombra roja’ para ellos», explicó Bobby.