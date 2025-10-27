Al abrirse en verde, la JCI tiene potencial para recuperarse tras la Bolsa de Valores de Asia Pacífico

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 35 puntos o 0,42 por ciento en el nivel 8.306 en la apertura de operaciones del lunes 27 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que se prevé que la JCI se recupere nuevamente en las operaciones de hoy.

«IHSG tiene potencial para recuperarse hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 27 de octubre de 2025.

Los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico estuvieron mixtos y la mayoría subió el viernes de la semana pasada, debido a las preocupaciones sobre las relaciones comerciales y con Estados Unidos. Porcelana.

Esta preocupación surge después de que un informe de Reuters afirmara que el gobierno Donald Trump actualmente considerando restricciones exportar a China, para productos construidos con software de origen estadounidense.

Según el informe, la política podría cubrir una variedad de productos, desde computadoras portátiles hasta motores a reacción, aunque el plan no es definitivo y aún es tema de discusión dentro del gobierno de Estados Unidos. Esta incertidumbre añade presión al sentimiento del mercado global, que ya es frágil debido a la desaceleración de las perspectivas económicas.

En Japón, el índice Nikkei 225 se disparó un 1,35 por ciento y el Topix también subió un 0,48 por ciento. Mientras tanto, el índice Kospi de Corea del Sur aumentó un 2,50 por ciento y el Kosdaq se fortaleció un 1,27 por ciento. Por otra parte, el Banco de Corea decidió mantener su tipo de interés de referencia en el 2,5 por ciento, en línea con las expectativas del mercado.

Mientras tanto, el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,15 por ciento y el Taiex de Taiwán cayó un 0,42 por ciento. Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,74 por ciento y el CSI 300 de China continental subió un 1,18 por ciento.

Desde India, el índice Nifty 50 cayó un 0,37 por ciento y el Sensex se debilitó un 0,41 por ciento tras volver a operar tras el feriado del mercado.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.150-8.250, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.300-8.340», dijo.