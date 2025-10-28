Al abrirse en verde, la JCI se recuperará siguiendo los pasos de fortalecimiento de las bolsas de valores de Asia y el Pacífico

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 11 puntos o 0,15 por ciento en el nivel 8.128 en la apertura de operaciones del martes 28 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que se prevé que la JCI se recupere nuevamente en las operaciones de hoy.

«IHSG tiene potencial para recuperarse hoy, después de la corrección de ayer en los efectos de las preocupaciones sobre la reducción de peso en MSCI», dijo Fanny en su investigación diaria, el martes 28 de octubre de 2025.

Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

Las acciones de Asia-Pacífico se fortalecieron en las operaciones del lunes pasado, lideradas por las ganancias índice Corea del Sur. Esto se produjo después de que el principal negociador comercial de Estados Unidos y Porcelanallegó a un acuerdo marco sobre una serie de cuestiones que habían sido debatidas.

La medida allanó el camino para que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping firmaran el acuerdo.

El índice Kospi de Corea del Sur se disparó un 2,57 por ciento y el índice Kosdaq aumentó un 2,22 por ciento. Mientras tanto, en Japón, el índice Nikkei 225 subió un 2,46 por ciento y el Topix añadió un 1,70 por ciento.

Además, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,05 por ciento, el S&P/ASX 200 de Australia también subió un 0,41 por ciento y el CSI 300 de China continental subió un 1,19 por ciento.

Por otro lado, en una entrevista con CBS News el domingo, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que los planes de imponer aranceles del 100 por ciento a las importaciones chinas «han sido efectivamente cancelados».

Estima que China aumentará las compras de soja a Estados Unidos, además de retrasar la implementación de restricciones a la exportación de metales de tierras raras. Sin embargo, Estados Unidos mantendrá los controles de exportación a China.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 7.950-8.000, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.150-8.200», dijo.