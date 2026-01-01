Al abrir documentos secretos, el abogado Ridwan Kamil finalmente responde a la cuestión de la hija de Arka, Aura Kasih

Bandung, VIVA – Cuestiones de infidelidad que arrastran nombres Ridwan Kamil expandiéndose nuevamente hacia una dirección más sensible. En medio del proceso de divorcio de Atalia Praratya, que aún estaba en curso en el Tribunal Religioso de Bandung, surgieron rumores descabellados de que su hijo adoptivo, Arkana Aidan Misbach o Arka, era hijo de la relación ilícita de Ridwan Kamil con el artista. Aura Kasih. Esta especulación provocó inmediatamente una reacción pública y dio lugar a diversas interpretaciones en las redes sociales.

En respuesta a la noticia, considerada engañosa, finalmente habló la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi. Después del juicio del miércoles 31 de diciembre de 2025, Wenda negó firmemente todas las versiones que vinculan los orígenes de Arka con otras partes ajenas a las familias Ridwan Kamil y Atalia. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Wenda destacó que esta refutación no era sólo una opinión, sino que se basaba en documentos legales válidos. Como abogado que maneja casos relacionados con la división de bienes comunes y la custodia de los hijos, afirma tener acceso directo a los documentos legales de la familia de su cliente, incluidos documentos relacionados con el estatus de Arka.

«Tenemos el privilegio de ver estos documentos, incluidos los documentos legales de Ananda Arka. Así podemos confirmar que Ananda Arka no está relacionado, o que lo que circula en las noticias afuera no es cierto», subrayó Wenda, citando YouTube Intense Investigation, el viernes 2 de enero de 2026.

También añadió que en los documentos de la demanda de divorcio presentados por Atalia Praratya, el nombre del tercero o la supuesta aventura no figuraba en absoluto. Esto también evita la especulación que está creciendo enormemente en la esfera pública.

«Los documentos lo dicen (no el hijo de Aura Kasih)», añadió.

No sólo eso, Wenda también corrigió otra suposición que circulaba en la comunidad, a saber, la suposición de que Arka fue adoptado como un «reemplazo» del difunto Emmeril Kahn Mumtadz (Eril). Según él, esta suposición no coincide con la cronología real.

«Si miramos la línea de tiempo, fue primero (Arka). Ananda Arka estuvo presente primero, luego hubo un desastre que le sucedió a Eril. Así que no parece apropiado si, por ejemplo, se menciona como sustituto», explicó Wenda.