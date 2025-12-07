Al abordar la ubicación de la inundación en Tanjung Pura, Bobby Nasution quiere que se aceleren las reparaciones del terraplén roto

Tanjung Pura, VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte, Bobby NasutionBajó a inspeccionar el estado del campo después de que se rompió el terraplén del río que lo provocó. inundación en varias aldeas del distrito de Tanjung Pura, Langkat Regency.

Bobby visitó varios puntos afectados, incluido Pekubuan Village y el área alrededor de MAN 1 Tanjung Pura. Varias carreteras, como Jalan Pemuda, Jalan Sudirman en la zona de Pekan Tanjung Pura y Jalan Khairil Anwar, todavía están sumergidas en agua hasta la altura de la pantorrilla de un adulto.

En respuesta a los informes de los residentes, Bobby inmediatamente ordenó acelerar el manejo y reparación de terraplenes a través del Departamento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (PUPR). Sumatra del Norte.

«Tomar medidas de inmediato para que el agua retroceda y las actividades comunitarias puedan volver a la normalidad», dijo Bobby, citado el domingo 7 de diciembre de 2025.

Los residentes locales admitieron que la inundación se prolongaba desde hacía más de una semana debido a la rotura del terraplén que no pudo soportar el rápido caudal del río. Así lo reveló un residente de Kubuan Village llamado Akbar.

«Las condiciones son así desde hace más de una semana. El agua sigue alta, los residentes huyen, no hay electricidad y la red telefónica también es inestable», dijo Akbar.

Según Akbar, los residentes intentaron cubrir el terraplén ellos mismos con sacos de arena, pero fue en vano.

«Tampoco puedo soportarlo, roto De nuevo. «Si se repara el terraplén, el agua definitivamente retrocederá», afirmó.

El jefe del Servicio PUPR de Sumatra del Norte, Hendra Dermawan Siregar, que acompañó al Gobernador en la visita, confirmó que su partido había cumplido estas instrucciones.

«El gobernador nos ordenó abordar este problema de inmediato y lo hicimos de inmediato», dijo Hendra.

Como primer paso, PUPR llevó a cabo la recopilación de datos y el mapeo de todos los puntos de ruptura de los terraplenes, incluido el monitoreo aéreo mediante drones para obtener una imagen más completa.

«Registraremos cuántos puntos y dónde se rompieron los terraplenes. También realizaremos una visualización aérea para determinar las condiciones reales. En los próximos días se identificarán los puntos dañados y luego los abordaremos inmediatamente», dijo.

Hendra enfatizó que la reparación del terraplén es responsabilidad total del Gobierno Provincial de Sumatra del Norte. El Gobierno Provincial de Sumatra del Norte garantiza que se continúa realizando un tratamiento rápido para restaurar las condiciones y garantizar la seguridad de los residentes de Tanjung Pura afectados por la inundación.