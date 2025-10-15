AL 8º ANIVERSARIO DE LAMPUNG GASPOOL ASISTIERON LA LAMPUNG KAPOLDA JUNTO CON LA FORKOPIMDA DE LA PROVINCIA DE LAMPUNG

VIVA – GASPOOL 8º ANIVERSARIO LÁMPARA ASISTIDO POR LAMPUNG KAPOLDA JUNTO CON LA PROVINCIA DE LAMPUNG FORKOPIMDA

La Asociación de Administración de Refugios para Conductores de Mototaxistas en Línea de Lampung (Gaspool) celebra su sexto aniversario | (ocho) realizando actividades sociales y de amistad con el jefe de policía de Lampung, Sabah Balau, distrito de Tanjung Bintang, regencia de Lampung del Sur, el miércoles (15/10)

Al evento con el tema «Establecer solidaridad y reunir orden y seguridad para los conductores en línea en toda la provincia de Lampung» asistieron directamente el jefe de la policía regional de Lampung, el jefe del servicio de transporte de la provincia de Lampung, así como representantes de Pamdam XXI/Raden Intan.

Durante el evento, el jefe de policía regional de Lampung dijo: «Gracias a Allah SWT por su gracia, podemos reunirnos con buena salud para conmemorar el octavo aniversario de Lampung Gaspool con el tema «Estableciendo solidaridad y reuniendo orden y seguridad de los conductores en línea en toda la provincia de Lampung».

«Recientemente, las fricciones entre la comunidad ojol debido a diferencias de intereses nos han enseñado la importancia de la unidad, la madurez en la transmisión de aspiraciones y la buena comunicación entre los conductores y con las autoridades para mantener una atmósfera segura. Los conductores en línea son socios policia nacional en el mantenimiento del orden público. Lampung debe ser un ejemplo de una región sólida, pacífica y que mantiene un espíritu familiar en la comunidad del transporte en línea».

«Invito a la comunidad de conductores en línea de Lampung a:

1) Reforzar la solidaridad y la cooperación mutua entre los conductores.

2) Establecer relaciones con la policía y la comunidad para una comunicación efectiva.

3) No dejarse provocar por bulos que puedan provocar divisiones y alterar la seguridad.

4) Crear sinergias para mantener la seguridad, el orden y la seguridad vial obedeciendo las normas, respetando a los usuarios de la vía y priorizando la seguridad»

«Una vez más les deseo un feliz octavo aniversario de Gaspool Lampung. Continúen trabajando, uniéndose y siendo pioneros en seguridad y socios de la Policía Nacional para lograr una seguridad social y una seguridad del tráfico propicias en Lampung».

En esta serie, el Jefe de Policía Regional de Lampung también agradeció a Gaspool Lampung y entregó premios en forma de Rp. 1.000.000,- para 10 conductores en línea y premios de la Umrah para 3 conductores en línea con los siguientes nombres:*

1) DR. Romli

2) Sdri. Sri Ayu Lestari

3) Sra. Vishnawati

Gaspool Lampung también entregó 300 paquetes de alimentos básicos a la comunidad de conductores en línea de Lampung (Gaspool Lampung)

Al cerrar el evento, Gaspool Lampung declaró la seguridad pública y el orden que contenía «Gaspool Lampung, listo para trabajar con la Policía Regional de Lampung para mantener la seguridad del tráfico y mantener la situación de seguridad y seguridad social en la provincia de Lampung».*