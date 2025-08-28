Akulaku Finance recibió una inyección de nuevos fondos de Rp 200 mil millones de estos dos bancos

Yakarta, Viva – Compañía de tecnología financiera (fintech), PT Akulaku Financiar Indonesia, ganado fondos Ejecutando a través del esquema del acuerdo del club de dos bancos, a saber, PT Bank Keb Hana Indonesia (Banco de hana) y Pt Bank Oke Indonesia TBK (OK BANK).

El presidente presidente de Akulaku Finance, Perry Barman Slangor, dijo que, en el acuerdo por valor de Rp 200 mil millones, Hana Bank actuaría como líder de la distribución de préstamos.

«Este esquema de acuerdo del club permite a cada prestamista tomar decisiones independientes, al tiempo que se refiere a la estructura y las condiciones que se han acordado mutuamente», dijo Perry en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Banco de hana [Humas Bank KEB Hana Indonesia/Hana Bank] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Perry dijo que el apoyo de Hana Bank y Ok Bank reflejó un alto nivel de confianza en los fundamentos del negocio de Akulaku.

«Este financiamiento fortalecerá nuestra posición en un esfuerzo por ampliar el acceso a financiamiento digital inclusivo», dijo Perry.

Agregó que esta financiación al mismo tiempo marcó un paso importante para las finanzas de Akulaku, especialmente para fortalecer la resiliencia de la liquidez y la diversificación de fuentes de financiación a mediano plazo.

Muelle. Especial, Fuente: Banco de Relaciones Públicas DKI Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«Además de expandir la capacidad de financiación, esta iniciativa también refleja el compromiso de la compañía con la gobernanza financiera saludable y colaborativa con las instituciones bancarias nacionales», dijo.

Del mismo modo, el director comercial de Hana Bank, Geo ﬀ ry Nugraha, también acogió con beneplácito esta cooperación y lo consideró como una forma tangible de sinergia entre el sector bancario y las empresas financieras digitales.

«Esta cooperación está en línea con el compromiso de Hana Bank de fortalecer la inclusión financiera y ayudar a fomentar el negocio minorista de MIPYME mediante el uso de canales digitales. Somos optimistas de que esta colaboración puede expandir el alcance de los servicios a un segmento comunitario más amplio», dijo.

Se sabe que la firma del Acuerdo de Compromiso de Financiamiento fue asistido por el Presidente Director de PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor; Director de Finanzas de PT Akulaku Finance Indonesia, Aan Setiawandi; Director de negocios de PT Bank Oke Indonesia TBK, Vincentia M. Djuniwati Wijaya, y jefe de banca corporativa Hana Bank, Andi Wijaya Yusuf.