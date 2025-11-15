AKPI insta al gobierno a revisar por completo de inmediato la ley de quiebras para mayor seguridad de los inversores

Jacarta – Asociación de Curadores y Administradores de Indonesia (AKPI) urgente gobierno revisar inmediatamente la Ley Número 37 de 2004 sobre Quiebra y Aplazamiento de Obligaciones de Pago Deuda (PKPU).

El llamado a esta revisión fue la principal recomendación de la Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) de AKPI 2025 que se celebró en el Grand Mercure Bandung, el viernes 14 de noviembre de 2025, con el tema «AKPI progresando para Indonesia».

El presidente general de AKPI, Jimmy Simanjuntak, dijo que la ley, que tiene 21 años, ya no es relevante para los desarrollos legales y la dinámica empresarial actuales.

«La ley actual tiene muchas cosas que no se pueden acomodar», dijo Jimmy, citado el sábado 15 de noviembre de 2025.

«Realmente esperamos que el Gobierno pueda realizar la revisión de la Ley 37/2004 como parte del Programa de Legislación Nacional (Prolegnas) 2026 que será discutido y ratificado en 2026», continuó.

Jimmy Simanjuntak enfatizó que reformar la ley de quiebras es la clave para brindar garantías y seguridad a inversor en Indonesia. Según él, la seguridad jurídica es un requisito absoluto para atraer inversiones extranjeras y locales.

«Los inversores definitivamente necesitan instrumentos legales que garanticen que sus inversiones sean seguras. La única ley que puede garantizar la inversión en Indonesia es la ley de quiebras», dijo Jimmy.

Además de garantizar a los inversores, AKPI destacó que la revisión de la Ley de Quiebras está muy en consonancia con el espíritu y el programa del gobierno bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

«Las esperanzas de AKPI están en línea con el espíritu y el programa del gobierno indonesio expresado por el Sr. Presidente Prabowo Subianto para lograr eficiencia y racionalizar las empresas estatales», se lee en la recomendación de AKPI.

En este caso, AKPI evalúa que el mecanismo más eficaz para racionalizar las empresas estatales es fusionarlas a través del mecanismo PKPU o reestructurar la deuda y disolver las empresas estatales improductivas mediante el mecanismo de quiebra.

AKPI citó el éxito de la reestructuración de Garuda Indonesia a través del mecanismo PKPU como prueba de que esta ley es vital, pero necesita ajustes para que pueda apoyar la eficiencia de las empresas estatales de una manera más moderna y precisa.

En el contexto internacional, AKPI destaca que países vecinos como Singapur, Kuala Lumpur e incluso Países Bajos han actualizado sus leyes de quiebras. Por lo tanto, Indonesia necesita tener la base jurídica adecuada para competir.