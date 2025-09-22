Akhilesh Yadav critica a BJP a medida que se producen nuevas reformas GST 2.0 desde el 22 de septiembre







Las últimas reformas de GST entrarán en acción a partir del 22 de septiembre. Con las reformas GWT2.0 que se implementarán a partir de hoy, el presidente del Partido Samajwadi, Akhilesh yadavha dado un golpe al gobierno de BJP. El diputado de Lok Sabha, mientras criticaba al BJP por la noticia de las reformas de GST, dijo: «¿Dónde han pasado las colecciones GST en los últimos ocho años?»

El Consejo GST, que comprende el Centro y los Estados, ha decidido reducir las tasas impositivas de los bienes y servicios a partir del 22 de septiembre, lo que también marca el auspicioso primer día de Navratri.

El líder senior, Akhilesh Yadav, destacó las posibilidades de listado, como si el monto total se entregaría en efectivo a las casas de las personas como el «Modelo Mahakumbh del Gobierno de BJP», ajustado en la próxima prima de seguro, acreditado directamente a cuentas bancarias como transferencia de beneficios directores, o deducido del «RS 15 LAKH» prometido anteriormente antes por el BJP. Afirmó: «El público está preguntando dónde se ha recopilado el dinero en nombre de GST», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Al publicar en la plataforma de redes sociales, Akhilesh, durante las últimas horas del domingo, se preguntó más si el monto de la colección GST se distribuiría junto con la promesa de cilindros de GLP subsidiados de larga data, pagados, pagados con fondos presuntamente recibidos por BJP de las empresas a través de «rutas de puerta trasera», entregadas en efectivo en el en efectivo en la visión de la próxima elección, utilizados por los fallos de las escuelas por los niños, o los medios de salud y la salud en efectivo en efectivo en el efectivo en el consumo de los medicamentos. y ancianos. Además preguntó, «o simplemente se agregará al BJP cuando Jumlakosh (Fondo de Promesas)? «

En una publicación anterior realizada después de la dirección relacionada con la nación del primer ministro Narendra Modi a la nación el domingo por la noche, Akhilesh Yadav había dicho: «Bachat Ya Chapat (alivio o estafa)».

Más temprano el domingo, un día antes del revisado Impuesto sobre bienes y servicios (GST) Las tasas entraron en vigencia, el primer ministro Narendra Modi también hizo un fuerte llamamiento para promover bienes ‘Swadeshi’ (indígenas) y dijo que las reformas de GST de próxima generación acelerarían el crecimiento económico de la India.

El Primer Ministro, aunque destacó la importancia de hacer en India, también afirmó que mejorará la facilidad de hacer negocios y atraerá una mayor inversión.

El primer ministro Modi, mientras se dirigía a la nación, dijo además que «GST UTSAV comenzaría el primer día de Navratri, ofreciendo una ‘doble bonanza’ para los ciudadanos cuando se combina con exenciones recientes de impuestos sobre la renta», como citó la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





Fuente