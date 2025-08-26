Akhilesh Yadav Backs India Block VP Candidato v Sudershan Reddy







Con solo unos pocos días restantes para las elecciones del vicepresidente (vicepresidente),Fiesta samajwadi El jefe de Akhilesh Yadav, se reunió el martes con el candidato de la Alianza Incusional de la Alianza Nacional India (India), V Sudershan Reddy, en la sede del partido en Lucknow, informó la agencia de noticias PTI. Después de su reunión con Reddy, el ex Ministro Principal de Uttar Pradesh dijo que la elección es «una lucha por la justicia y los valores constitucionales, no solo por el poder».

Mientras elogiaba al candidato vicepresidente del bloque de la India, Yadav dijo que la larga carrera del ex juez de la Corte Suprema en defender la constitución, los derechos de la ley y las personas lo convierten en la «mejor opción posible» para el alto puesto constitucional.

Dirigiéndose a los medios de comunicación, Yadav dijo: «En el escenario político actual, ¿qué mejor opción puede haber que un juez para liderar esta batalla por la justicia? Estamos seguros de que aquellos que valoran la justicia escucharán su voz interior y votarán a su favor».

El jefe del partido Samajwadi acusó aún más Partido Bharatiya Janata (BJP) de tratar de vincular la oficina del vicepresidente con una «ideología particular», diciendo que tal enfoque estaba en contra de interés nacional, informó PTI.

«No se trata solo de victoria o derrota; se trata de principio», dijo.

Mientras expresaba su confianza de que Reddy ganaría las elecciones de VP, «con un mandato histórico», dijo Yadav cuando los miembros del Parlamento (MP) emiten sus votos, escucharán su «voz interior». Yadav también señaló que los logros de Reddy lo convierten en una elección perfecta para el próximo vicepresidente de la India.

Agradeciendo a los líderes del Congreso, incluido Pramod tiwari Y el liderazgo estatal del partido, el presidente del Partido Samajwadi también dijo que la oposición había mostrado unidad y resolución al poner a un candidato que representa valores constitucionales por encima de la política del partido, informó PTI.

Al concluir sus declaraciones sobre las elecciones del vicepresidente, Yadav dijo: «Estamos ejerciendo nuestro derecho democrático a presentar una alternativa. La oficina del vicepresidente es un alto puesto constitucional que debe permanecer por encima de las líneas partidistas».

A principios de este mes, Yadav También lanzó un ataque mordaz contra el gobierno gobernante de BJP en Uttar Pradesh y acusó al partido gobernante de descuidar el bienestar público frente a una creciente crisis de inundación.

(Con entradas de PTI)





Fuente