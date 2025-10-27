Akhilesh critica al gobierno de UP después de que una mujer embarazada fuera llevada al hospital en un carro de bueyes







El jefe del Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, criticó el lunes al gobierno del BJP. Uttar Pradesh después de que un vídeo viral mostrara a una mujer embarazada en Hamirpur siendo transportada a un hospital en un carro de bueyes a través de un camino embarrado y anegado cuando una ambulancia supuestamente no pudo llegar a su aldea.

Al compartir el video en X, Yadav atacó al gobierno estatal y dijo que las ambulancias efectivamente se habían “convertido en carros de bueyes” bajo el gobierno del BJP. Instó al ministro de salud del estado a centrarse en cuestiones reales en lugar de apariciones ceremoniales.

El mal gobierno del BJP ha convertido a las ambulancias en «toros». En Uttar Pradesh, han comenzado a circular carros de bueyes en lugar de ambulancias. ¿La economía de un billón de dólares tirará del carro de bueyes? La próxima vez que el Ministro Principal salga a inspeccionar los cultivos, también debería comprobar el estado de las carreteras y de las ambulancias. Si no es visible entonces los binoculares de Delhi… pic.twitter.com/SCIlr5UFMY – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 27 de octubre de 2025

«Bajo el mal gobierno del BJP, las ambulancias en Uttar Pradesh se han convertido en ‘toros’. ¿Funcionará una economía de un billón de dólares con carros de bueyes? El primer ministro debería ver el estado de las carreteras y las ambulancias durante su próxima visita, o utilizar binoculares o drones desde Delhi si es necesario», escribió Yadav en hindi.

Según la agencia de noticias PTI, el incidente tuvo lugar el sábado en la aldea de Parsadwa Dera Gau Ghat Chhani, donde el suegro de la mujer embarazada, Krishna Kumar Kevat, de 60 años, la transportó casi siete kilómetros hasta el Centro de Salud Comunitario de Sisolor en un carro de bueyes después de que la ambulancia se atascara en el barro.

El viaje duró casi tres horas por un terreno fangoso. Los médicos del hospital dijeron que aún faltaban dos días para el parto y la dieron de alta después de brindarle tratamiento primario.

Según PTI, los lugareños dijeron que alrededor de 500 residentes en el área enfrentan problemas similares cada año. monzón a medida que la carretera se vuelve intransitable, aislándolos de los pueblos cercanos.

«En las emergencias, no tenemos más remedio que llevar a los pacientes sobre nuestros hombros o en carros de bueyes», dijo el trabajador social Arun Nishad. Añadió que los aldeanos habían organizado una protesta de seis días en marzo pasado exigiendo una carretera adecuada, después de lo cual los funcionarios prometieron que la construcción comenzaría después de las elecciones de Lok Sabha. Sin embargo, ni siquiera después de un año se ha logrado ningún progreso.

Los residentes ahora han apelado a la administración del distrito y al MLA local para garantizar la construcción de carreteras y mejorar la conectividad. Los funcionarios del distrito aún no se han pronunciado sobre el asunto.

Mustafabad pasará a llamarse Kabirdham: UP CM Yogi Adityanath

Uttar Pradesh (ARRIBA) Ministro Principal (CM) Yogi Adityanath El lunes anunció que su gobierno presentará una propuesta para cambiar el nombre de la aldea de Mustafabad en el distrito de Lakhimpur Kheri a Kabirdham. Dijo que la decisión tiene como objetivo restaurar la conexión histórica y cultural de la zona con Sant Kabir.

En su intervención en Smriti Mahotsav Mela 2025, Adityanath dijo que el cambio de nombre se alinea con los esfuerzos continuos de su gobierno para revivir sitios de importancia religiosa y cultural.

«Los gobiernos anteriores se centraron en la construcción de muros fronterizos de los ‘kabristans’. Nosotros nos estamos centrando en desarrollar lugares de peregrinación y preservar nuestro patrimonio», dijo.

El primer ministro cuestionó por qué la aldea, a pesar de no tener residentes musulmanes, todavía se llamaba Mustafabad.

«Cuando pregunté sobre este lugar, me dijeron que se llamaba Mustafabad, pero que aquí no viven musulmanes. Dije que el nombre debería cambiarse a Kabirdham. Se trata de restaurar el honor de un lugar vinculado a Sant Kabir», dijo a los reunidos.

Adityanath añadió que pronto se iniciará una propuesta formal y se seguirán los pasos administrativos necesarios. Vinculó la medida con iniciativas anteriores de cambio de nombre, incluida la restauración de Ayodhya y Haga clic en Descargar para guardar Prayagraj.

«Aquellos que gobernaron antes rebautizaron Ayodhya como Faizabad y Prayagraj como Allahabad. Los estamos restaurando a su gloria original, y ahora también a Kabirdham», dijo.

Adityanath destacó la visión de desarrollo más amplia de su gobierno y dijo que el “gobierno de doble motor” del BJP está comprometido a embellecer y promover todos los principales lugares de fe en Uttar Pradesh.

«Estamos garantizando instalaciones para los devotos en lugares como Kashi, Ayodhya, Mathura, Kushinagar, Barsana, Gokul y Govardhan. Ahora se están utilizando fondos públicos para el rejuvenecimiento cultural y espiritual», afirmó.

El primer ministro reiteró que el cambio de nombre es parte de un esfuerzo de reactivación cultural destinado a honrar el legado espiritual de la India.

“La era de borrar el patrimonio en nombre del secularismo ha terminado”, afirmó.

(Con entradas PTI)









