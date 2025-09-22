AKBP Fajar fue demandado por 20 años de prisión

NTT, Viva – Casos de presunta violencia sexual que involucra al ex jefe de policía de Ngada, East Nusa Tenggara (NTT), Akbp fajar Widyadharma Lukman Sumaadmaja, regresó al Tribunal de Distrito de la Clase 1A de Kupang el lunes (22/09/2025).

El juicio que tuvo lugar en la sala de chakra del Tribunal de Distrito de Kupang se mantuvo cerrada al público, con la agenda de leer las demandas del fiscal (JPU).



Ex jefe de policía de la NGADA, el comisionado senior Fajar Widyadarma.

El acusado Fajar fue visto con una camisa blanca y pantalones negros. Se veía tan tranquilo cuando salió del auto de detención y entró en la sala de prueba. No había nadie que fuera viajado cuando el Fajar fue acusado de varios periodistas, que habían estado esperando el juicio durante mucho tiempo.

Aaraka Outra Darmana, Kasi Penkum Kejati Ntt, dijo que el acusado fue retorcido 20 años de prisión y una multa de Rp5 mil millones y pagó una restitución de 359 millones de subsidios 4 prisión.

No hay cosas que alivien al acusado, mientras que aquellos que enganchan al acusado no reconocieron todas sus acciones, hicieron pareja en la comunidad y empañaron a la Policía Nacional Indonesia y a la nación indonesia a los ojos del mundo internacional.

Además, el acusado Fajar violó el artículo sobre protección infantil, la ley de violencia sexual de un niño bajo la ley.

Después de que terminó el juicio, el acusado AKBP Fajar fue llevado inmediatamente al Centro de Detención de Kupang (Centro de Detención) para continuar su período de detención. (Frits Floris/Tvone/NTT)